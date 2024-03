John van 't Schip ontvangt uitstekend nieuws uit ziekenboeg van Ajax richting cruciale periode

De blessure die heeft opgelopen in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam lijkt mee te vallen, zo meldt The Sun zondag. De Engels international moest de interland van de nationale ploeg tegen Brazilië laten schieten wegens een blessure, maar zit tegen België (dinsdag) vermoedelijk weer bij de wedstrijdselectie.

Henderson liep in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam een blessure op en werd door trainer John van 't Schip direct naar de kant gehaald. Ondanks de klachten is de middenvelder wel afgereisd naar Londen voor de interlandperiode, maar de eerste oefeninterland tegen Brazilië (0-1 verlies) kwam te vroeg. Dinsdag lijkt Henderson wél inzetbaar voor Engeland en dat betekent dat Ajax bij de hervatting van de Eredivisie ook weer kan beschikken over de routinier op het middenveld.

Het is voor Ajax belangrijk dat de blessure van Henderson uiteindelijk meevalt, want er komen cruciale weken aan voor de Amsterdammers. Volgende week zondag wacht een wedstrijd tegen PEC Zwolle, waarna Ajax met zeer serieuze tegenstanders (Go Ahead Eagles, Feyenoord en FC Twente) de degens gaat kruisen. John van 't Schip lijkt deze pittige periode in ieder geval met een fitte Henderson in te kunnen gaan.

Een vraag die veel Ajacieden bezighoudt is of Berghuis na de interlandperiode ook weer zijn opwachting maakt in het rood-wit van Ajax. De aanvaller kampt al langere tijd met een blessure, wat zorgde voor problemen op de vleugels bij Ajax. Door de blessuregevallen gaf Van 't Schip onlangs Mika Godts de kans in de basis. De jonge Belg maakte tegen Sparta Rotterdam wél een sterke indruk.