Jonge Ajax-speler klaar met sociale media: ‘Ik ben gestopt ernaar te kijken en erover te lezen’

is gestopt met het lezen van berichten op sociale media. De jonge rechtsback van Ajax erkent in gesprek met ELF Voetbal dat hij moeite had met de kritische uitlatingen over zijn spel. Toen Gooijer ook persoonlijke berichten kreeg was voor hem de maat vol.

Onder meer Kenneth Perez en Henk Spaan uitten in de afgelopen weken kritiek op de pas negentienjarige rechtsback. De verdediger speelde pas twaalf wedstrijden in Ajax 1, maar kreeg toch al voldoende kritiek te voorduren vanuit de media. “Daarmee moet je leren omgaan. Het gaat verder dan de traditionele media, want ik las ook berichten in mijn DM op Instagram”, begint Gooijer.

“Ik ben gestopt ernaar te kijken en erover te lezen. Dat zijn dingen die ik ook met mijn mental coach bespreek. Bij Ajax hebben we iemand voor het eerste en voor Jong Ajax. Ik ben niet iemand die snel op zo iemand afstapt, maar soms krijg ik een bericht van mijn mental coach of we niet weer eens moeten samenzitten”, gaat hij verder.

“Vaak denk ik: ik heb het niet nodig. Maar als ik de sessie achter de rug heb, voel ik me toch weer beter in balans”, is Gooijer eerlijk. De laatste keer dat de rechtsback in actie kwam namens Ajax 1, was in de thuisbeurt tegen Fortuna Sittard (2-2). Tijdens dat duel kreeg Gooijer de nodige aanwijzingen van Jordan Henderson.