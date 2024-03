Joshua Brenet kan zich niet inhouden en pakt Joey Kooij pijnlijk en snoeihard aan

heeft op sociale media van zich laten horen na de 1-0 nederlaag van FC Twente op bezoek bij PSV. De Tukkers gingen in Eindhoven in de absolute slotfase onderuit en balen van het feit dat scheidsrechter Joey Kooij een doelpunt van Myron Boadu besloot af te keuren. Op Instagram haalt Brenet uit naar de arbiter.

De spelers van FC Twente hielden zich kort na afloop van de wedstrijd in het Philips Stadion in om met grote verwijten richting arbiter Kooij te komen, maar een dag later kan Brenet het niet laten om een sneer uit te delen aan de scheidsrechter: "Deze was pijnlijk", begint de rechtsachter van de nummer drie van de Eredivisie: "12 tegen 11, tja dan wordt het moeilijk", schrijft de verdediger vervolgens. Brenet wil daarmee zeggen dat Kooij in het voordeel van PSV floot in het Philips Stadion en zelfs een 'twaalfde man' was voor de ploeg van Peter Bosz

Brenet laat het er niet bij op Instagram: "Prima pot gefloten, geweldig, ongekend", zegt de verdediger cynisch. Het zijn pijnlijke verwijten aan het adres van Kooij, die zondagavond ook al volop werd bekritiseerd naar aanleiding van zijn optreden in Eindhoven. Onder meer Michiel Kramer kon het niet laten om zijn ongezouten mening over de scheidsrechter te geven. Brenet nam dat maandagavond van de spits van RKC Waalwijk over.