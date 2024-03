Kees van Wonderen brengt Feyenoord-supporters uitstekend nieuws: 'Je moet een grens trekken'

Kees van Wonderen heeft zondagmiddag vlak voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord toelichting gegeven over het passeren van . De aanvaller, een van de betere spelers van sc Heerenveen, is de laatste periode meerdere keren te laat gekomen waardoor Van Wonderen heeft besloten in te grijpen. Het is voor tegenstander Feyenoord een meevaller.

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vroeg Van Wonderen voor de wedstrijd naar het passeren van Sahraoui, wat volgens de trainer van de Friezen alles te maken heeft met discipline van de aanvaller: "Je werkt in een team en dan moet je je houden aan de regels. Dat kan een keer niet lukken, maar niet herhaaldelijk. Dan heb ik het over het op tijd komen, afspraken nakomen", zei Van Wonderen, die vervolgens bevestigde dat het niet de eerste keer is dat de sterkhouder van sc Heerenveen te laat is gekomen.

Voor de coach van sc Heerenveen, die na afloop van dit seizoen vertrekt uit het Abe Lenstra Stadion, was de maat vol. Uitgerekend in een van de meest zware wedstrijden van het seizoen moet zijn ploeg het doen zonder Sahraoui, wat een meevaller is voor tegenstander Feyenoord: "Het is een speler met meerwaarde voor ons, dus het is doodzonde", gaf de trainer toe. "Je moet je wel binnen een team conformeren aan afspraken. Je moet een grens trekken, helaas, zeg ik erbij."

Sahraoui maakte dit seizoen tot dusver zes doelpunten en gaf twee assists. De Noorse aanvaller is met zijn snelheid en handigheid in de kleine ruimtes een gevaar voor veel verdedigers in de Eredivisie. Zijn vervanger, Ché Nunnely, was dit seizoen pas een keer trefzeker.

