Perez aangesproken op kritiek: ‘Kwam een keer twee zussen tegen, waren helemaal over hun toeren’

Kenneth Perez is in het verleden regelmatig kritisch geweest op en dat is de familie van de huidige FC Twente-verdediger niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Deense analist van ESPN vertelt in gesprek met Voetbal International vertelt dat hij een keer is aangesproken door de zussen van Brenet.

Perez en rechtsbacks op de Nederlandse velden is niet altijd een succesvol huwelijk gebleken. Zo heeft hij dit seizoen regelmatig harde kritiek geuit op Ajax-verdediger Anton Gaaei. De Amsterdammers telden afgelopen zomer een paar miljoen euro neer om Gaaei naar Nederland te halen, maar de vleugelverdediger is nog geen moment een aanwinst gebleken. De Deen, landgenoot dus van Perez, werd door de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn halverwege de eerste helft van De Klassieker tegen Feyenoord naar de kant gehaald en onlangs besloot ook John van ’t Schip om hem al in de eerste helft te vervangen.

De harde uitspraken van Perez over Gaaei vielen in Denemarken niet heel goed, maar daar lijkt de analist zich weinig van aan te trekken. “Ik heb geen dubbele agenda en ben onafhankelijk. Andere mensen zullen hard zeggen. Je ziet online soms van alles voorbijkomen. Het belangrijkste voor mij is dat ik geen rol speel. Ik zou nooit iets zeggen om stoer te doen of lekker kritisch te zijn”, vertelt de oud-speler van onder meer Ajax, PSV en AZ, die in Nederland weinig wordt aangesproken op zijn kritische uitlatingen. “Je zou misschien denken dat spelers weleens aan de bel trekken als ik heel kritisch ben. Dat gebeurt echt zelden.”

De zussen van Brenet hadden er een paar jaar geleden echter genoeg van. Brenet is inmiddels al twee jaar een belangrijke kracht bij FC Twente, maar gedurende zijn periode in de hoofdmacht van PSV - tussen 2013 en 2018 - was hij lang niet zo onomstreden. Tijdens een uitzending van Dit was het Weekend in 2018 werd Perez zelfs gevraagd of hij zijn excuses ging aanbieden aan Brenet, wat hij uiteindelijk niet deed. “Ik kwam wel een keer twee zussen van Brenet tegen. Die waren helemaal over hun toeren. Ik vind het ook wel aandoenlijk dat je opkomt voor je familie. Maar het was wel een beetje ongemakkelijk in zo’n grote winkel. Ik liet ze een beetje uitrazen en toen heb ik uitgelegd waarom ik hem niet zo heel goed vond. En waarom ik dacht dat hij niet de absolute top zou halen. Toen waren ze een beetje gekalmeerd en was het wel oké”, zo leest het.

Brenet speelde tussen 2013 en 2018 150 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor vier doelpunten en elf assists. Hij werd met de Eindhovenaren drie keer kampioen van Nederland, alvorens in de zomer van 2018 over te stappen naar Hoffenheim. Nadat hij zich door die club al liet verhuren aan Vitesse keerde hij in de winter van 2022 bij FC Twente definitief in de Eredivisie. Voor FC Twente staat de teller na 74 wedstrijden op veertien doelpunten en negen assists.