Kenneth Taylor wijst beste vriend bij Ajax aan: 'We zijn gewoon een soort broers van elkaar'

heeft een goede relatie met ploeggenoot bij Ajax. De middenvelder en de aanvaller beschouwen elkaar als broers, zegt Taylor tegen Voetbal International.

"We spelen nu al dertien jaar samen bij Ajax. We zijn gewoon een soort broers van elkaar. We voelen elkaar goed aan en in het veld is dat ook zo. Onze band is heel goed", legt Taylor uit.

Taylor is dan ook blij voor Brobbey, die inmiddels vast onderdeel lijkt van het ‘grote’ Oranje. In de komende interlands is Brobbey er vanwege een blessure echter niet bij. Zelf speelt Taylor in de komende interlandperiode voor Jong Oranje. “Ik ben heel blij voor hem dat hij bij het eerste zit. Het is ongelukkig dat hij geblesseerd moest afhaken. Ik ben heel trots op hem.”

Taylor gaat ook in op de kritiek die hij gedurende het seizoen heeft ontvangen van supporters en analisten. De jeugdexponent geeft toe dat zijn spel 'beter kan', maar draait in zijn ogen geen slecht seizoen.

“Op een of andere manier is negatief nieuws leuker dan positief nieuws voor de mensen. Dat scoort gewoon beter”, zegt Taylor. “Ik ken zelf m'n cijfers dondersgoed en daarom geef ik niet zoveel om wat de anderen zeggen. Kritiek is goed en daar kan je van leren maar ik weet zelf hoe ik speel en wat m’n cijfers zijn.”