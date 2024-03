Keuken Kampioen Divisie kent één absolute winnaar van de avond

Willem II heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers wonnen in eigen huis overtuigend van FC Eindhoven (3-0) en zagen directe concurrenten Roda JC en ADO Den Haag in Kerkrade tegen elkaar gelijk spelen. Het betekent dat de Tilburgers, na twee nederlagen op rij, weer een flinke stap dichterbij promotie zijn gekomen.

De ploeg van Peter Maes verloor in de afgelopen weken van Roda JC en FC Emmen, waardoor de druk op zijn Tilburgse formatie is toegenomen. Wetende dat Roda JC en ADO Den Haag - de nummers twee en drie van de competitie - vrijdagavond tegen elkaar zouden spelen, was het belangrijk voor Willem II om toe te slaan. Dat hebben de Tilburgers dan ook gedaan, want in eigen huis werd er eenvoudig gewonnen van FC Eindhoven, dat niet bijster veel in de melk te brokkelen had in het Koning Willem II Stadion.

Artikel gaat verder onder video

Naast de overwinning van Willem II komt het beste nieuws voor de Tilburgers vanuit Kerkrade, waar Roda JC en ADO Den Haag elkaar in evenwicht hebben gehouden: 2-2. Henk Veerman was, na een opmerkelijke strafschop van Roda JC-speler Walid Ould-Chikh, met twee doelpunten zeer bepalend voor de ploeg uit de Hofstad. Hij houdt hoogstpersoonlijk de droom die ADO heeft om direct te promoveren springlevend.

In het hoge noorden droomt FC Groningen inmiddels ook weer van directe promotie, want de ploeg van Dick Lukkien heeft de smaak te pakken. Vrijdagavond werd MVV Maastricht van het kastje naar de muur gespeeld in de Euroborg en met 3-0 verslagen. Het gat voor FC Groningen op de huidige nummer twee, Roda JC, bedraagt vier punten. De Graafschap en FC Dordrecht doen ook nog volop mee om directe promotie en staan drie punten achter de Kerkraders.



Alle uitslagen:

VVV-Venlo - FC Emmen (2-0)

SC Cambuur - De Graafschap (1-2)

Jong Utrecht - Helmond Sport (0-1)

Jong Ajax - NAC Breda (0-1)

FC Dordrecht - Telstar (2-0)