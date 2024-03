Perez ziet Koeman voortdurend schreeuwen naar 'de slechtste speler op het veld' bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman gebaarde tijdens de oefenwedstrijd van Nederland tegen Schotland (4-0) voortdurend naar , zo viel Kenneth Perez op. De aanvaller van Oranje moest het veld in de ogen van Koeman breder houden. Daar sluit Perez zich overigens volledig bij aan.

De analist van ESPN zag dat Oranje in de eerste 35 minuten ‘van het kastje naar de muur werd getikt door een heel goed Schotland. De manier waarop Simons over het veld bewoog, maakte het volgens Perez moeilijker voor Oranje om zich onder de druk uit te spelen. ”Ik had niet gedacht dat Schotland zo goed kon zijn. Nederland had daar eigenlijk geen antwoord op. In balbezit was het heel pover, ook doordat het veld heel klein werd gemaakt door Simons, die niet goed speelde.”

Perez kon zijn lach niet inhouden toen hij Simons bekritiseerde. “Hij was misschien wel de slechtste man op het veld. Hij liep constant naar de binnenkant. Hij deed een keer mee aan de opbouw, toen hij bij het eigen zestienmetergebied stond. Hij moet natuurlijk voorin staan. Zo werd het heel moeilijk om te voetballen voor Oranje.”

Koeman zei voorafgaand aan de wedstrijd dat Simons op papier weliswaar rechtsbuiten was, maar in de praktijk niet, omdat Jeremie Frimpong daar zou gaan spelen. Hij verlangde dat Simons meer in de as van het veld zou opduiken, maar dat pakte niet uit zoals gehoopt. “Dat is het gevaarlijkste wat je tegen een speler kunt zeggen”, aldus Perez. “Koeman zat ook tijdens de wedstrijd te roepen: ‘Xavi!’ Hij gebaarde naar Simons om het veld breder te maken. Als je een vrije rol geeft aan een buitenspeler die eigenlijk geen buitenspeler is, kun je er vergif op innemen dat hij alleen in het midden te vinden zal zijn.”

Perez was niet de enige analist van ESPN die zich kritisch toonde op Simons. Ook Hans Kraay junior was niet te spreken over de ster van RB Leipzig. "Hij was zo verschrikkelijk goed tegen Real Madrid, maar hij speelt bij Oranje dertig procent minder goed dan bij Leipzig. Bij spelers als Koopmeiners en Simons zit ik steeds te hopen dat ze laten zien wat ze bij hun club laten zien, maar dat gebeurt nog niet."