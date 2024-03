Kraay biedt met betraande ogen zijn excuses aan: 'Ik heb meegedaan aan de beeldvorming'

Hans Kraay junior heeft spijt van zijn uitspraken in het verleden over NEC-keeper . Met betraande ogen neemt de analist van ESPN zijn woorden terug in een uitzending van Goedemorgen Eredivisie.

Cillessen voorkwam dinsdagavond een nederlaag tegen SC Cambuur in de halve finale van de KNVB Beker, met een prachtige redding op een kopbal van Milan Smit. In de verlenging trok NEC de wedstrijd naar zich toe. Cillessen stond Kraay na de wedstrijd te woord en zei dat hij hiervoor is teruggekeerd in Nijmegen. Met betraande ogen keek Kraay vijf dagen later weer naar het interview. “Na afloop was hij geraakt. Alle criticasters mogen criticasters blijven, ik heb er ook bij gehoord. Maar heel knap Jasper, heel knap.”

“Van een nationale pispaal tot bekerheld van NEC”, vat de oud-voetballer samen. “Anderhalf jaar geleden is suikeroom en NEC-supporter Marcel Boekhoorn met zijn privévliegtuig geland in de tuin van Cillessen in Valencia en nam hij hem mee naar NEC. Daar keepte hij geweldig, maar na een paar maanden en een paar ketsers kreeg die arme Cillessen het zo ongelooflijk voor de kiezen… Spelers die met hem gespeeld hebben in het Nederlands elftal zeiden dat het een heel vervelende jongen was (Rafael van der Vaart noemde hem ‘een beetje een naar mannetje’, red.).”

“Dat penaltygedoe, waar ik ook aan meegedaan heb – ik heb ook weleens gezegd dat hij eerder bij de cornervlag ligt dan er een aanloop wordt genomen – sorry daarvoor, dit is een mea culpa”, vervolgt Kraay. “Dit was de tweede grote aanval op hem. Hij heeft getwijfeld, hij heeft gehuild, hij heeft in een heel diep dal gezeten, maar hij heeft zich teruggeknokt. Met als gevolg dat hij in de 86ste minuut van de halve finale een prachtige en cruciale redding maakt op een kopbal van Cambuur.”