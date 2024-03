Ajax heeft één 'groter probleem' dan de nederlaag tegen Aston Villa

De ochtendkranten zijn niet mals voor Ajax na de pijnlijke uitschakeling in de Conference League. De Amsterdammers werden donderdagavond met 4-0 afgedroogd door Aston Villa, na het eerdere gelijkspel (0-0) in Amsterdam.

De Telegraaf spreekt van een 'vernedering' en een 'exit met schaamrood op de kaken'. De krant ziet wel een verzachtende omstandigheid: Aston Villa-spits Ollie Watkins had ‘rood moeten hebben wegens een onbesuisde tackle op de enkel van Diant Ramaj’. "Na de Albanees Enea Jorgji in het heenduel had de UEFA met de Israëliër Orel Grinfeeld weer een stuntelaar uit de hoge hoed getoverd."

'Blessures zijn erger dan de nederlaag'

Alex Kroes zat op de tribune op Villa Park en kreeg daar de 'bevestiging dat de selectie voor komend seizoen volledig op de schop moet'. Op de korte termijn is het de vraag welke spelers overblijven bij Ajax. "Erger nog dan de nederlaag lijken de blessures van Ahmetcan Kaplan, Josip Sutalo en Devyne Resnch, die John van ’t Schip in het restant van de Eredivisie weleens lelijk kunnen opbreken."

'Ook dat nog' kopt het Algemeen Dagblad op de voorpagina van het sportkatern. De krant zoomt eveneens in op de rol voor Kroes. “Ajax, dat vanaf de groepsfase slechts één wedstrijd won, besloot de Europese campagne in 'stijl'. Met de volgende blessures, alweer een rode kaart en nog eens vier tegengoals. Dat wat Kroes op afstand al vermoedde, kon hij een paar uur voor zijn eerste officiële werkdag met eigen ogen aanschouwen. Namelijk dat hem een hels karwei wacht om Ajax weer naar de Europese top te stuwen.”

De Volkskrant spreekt van een ‘ongelijke strijd’ tussen Aston Villa en Ajax. “Een half jaar geleden verbaasden Brighton-fans zich over hetgeen er van het grote Ajax van weleer geworden was. De Brummies, zoals inwoners van Birmingham worden genoemd, moeten met een soortgelijke verbazing hebben toegekeken. Eén keer eerder had Ajax in het historische, monumentale stadion gespeeld. In 2008 verloor het hier een UEFA Cup-wedstrijd met 2-1. De Amsterdammers hadden indertijd onder meer Gregory van der Wiel, Klaas-Jan Huntelaar en Luis Suárez in de gelederen. Dat soort spelers ontbreekt nu ten zeerste.”

