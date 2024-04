Kwakman en Perez kunnen niet geloven wat Van Gangelen zegt over Pavlidis

is met 24 doelpunten momenteel de topscorer van de Eredivisie, maar hoeft zich volgens Jan Joost van Gangelen geen illusies te maken over een toptransfer. De presentator van Dit was het Weekend stelt zondagavond, tot verbazing van Kees Kwakman en , dat Pavlidis wellicht in de 2. Bundesliga terecht kan.

Kwakman zag Pavlidis zaterdag in actie tegen Vitesse (2-0) en hield hem goed in de gaten. “Ik was er gisteren en vind het leuk om op Pavlidis te letten, ook als hij niet aan de bal is. Het is een interessante speler om te volgen, omdat hij een hele wedstrijd bezig is. Ik denk echt dat je geen lekkere middag of avond hebt als je tegen hem speelt. Hij is continu bezig”, zag Kwakman in het AFAS Stadion.

“Dan komt-ie een beetje naar links, dan jaagt-ie weer af. Elke keer is hij voor de goal. Ook als hij zich uit laat zakken, sprint hij meteen naar de zestien”, aldus Kwakman, die wel ziet dat Pavlidis ‘best veel kansen’ mist. “Tegen FC Volendam miste hij in de laatste fase twee à drie honderd procent kansen. Ik kan me wel voorstellen dat je als club, welk niveau laat ik even in het midden, denkt: dit is wel een hele interessante jongen. Hij brengt wel echt iets.”

“2. Bundesliga of zo?”, antwoordt Van Gangelen. Kwakman reageert: “Nee joh, dat vind ik veel te laag.” Perez is het daarmee eens. “2. Bundesliga zeg je?! Waar ik hem naartoe zie gaan? Toch niet 2. Bundesliga?! De topscorer van de Eredivisie vind jij 2. Bundesliga...” Perez noemt het niveau van ‘een club als Eintracht Frankfurt’, terwijl Kwakman erop wijst dat Sevilla afgelopen zomer interesse had.

