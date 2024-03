Koeman heeft een probleem: ‘Aan hem gaat Oranje zeker plezier beleven, maar het heeft tijd nodig’

Ronald Koeman maakte afgelopen vrijdag de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland bekend en natuurlijk zat erbij, maar de middenvelder van FC Barcelona liep twee dagen later een enkelblessure op. Dat is een streep door de rekening voor Oranje en Koeman, zeker omdat de bondscoach ook andere creatieve spelers ziet worstelen met hun fitheid. is weliswaar van de partij, maar Maarten Wijffels denkt dat er nog niet teveel van hem verwacht mag worden.

PSV verbaasde in de zomer van 2022 vriend en vijand door Simons transfervrij naar Eindhoven te halen. De nummer twee van het seizoen ervoor in Nederland leek de aanvallende middenvelder te gaan huren van Paris Saint-Germain, maar haalde hem dus definitief op in Parijs. Het huwelijk tussen PSV en Simons werd een groot succes. Het talent won met de Eindhovenaren de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker en kroonde zich tot (gedeeld) topscorer van de Eredivisie. PSV had goede hoop dat Simons nog een jaar in het Philips Stadion te bewonderen zou zijn, maar de smaakmaker keerde terug naar PSG en liet zich door die club meteen verhuren aan RB Leipzig.

Artikel gaat verder onder video

Die beslissing heeft eveneens goed uitgepakt. Simons veroverde al snel een basisplaats bij de Duitse topclub en is sinds de start van dit seizoen een attractie in de Bundesliga. Na 23 wedstrijden staat de teller op zes doelpunten en tien assists. In de Champions League scoorde hij vooralsnog twee keer en verzorgde hij evenveel assists. Maar in het Nederlands elftal wil het nog niet vlotten. Simons debuteerde tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar en droeg inmiddels elf keer het shirt van Oranje, maar wist nog niet te scoren en fungeerde ook nog niet als aangever. En dát terwijl Simons een van weinige creatieve spelers is die Koeman tot zijn beschikking heeft.

“Wat hebben Frenkie de Jong, Noa Lang, Joey Veerman, Steven Bergwijn en Calvin Stengs met elkaar gemeen? Allemaal zijn ze creatieve kandidaat-internationals voor Oranje en allemaal zijn ze geblesseerd”, schrijft Wijffels in het Algemeen Dagblad. “Daarnaast is er Memphis Depay. Nog steeds de creatiefste spits, mits topfit. Maar dat is hij de afgelopen twee jaar niet meer voor lange tijd geweest. Het is best een opsomming, zo aan het begin van een maand met oefenduels voor het EK.” Oranje oefent op 22 maart tegen Schotland en vier dagen later tegen Duitsland. “De ziekenboeg zal tegen die tijd vast wat leger zijn, maar een thema is het sowieso, de vraag op hoeveel creatieve ‘verschilmakers’ deze bondscoach kan rekenen als het er écht om gaat?”, stelt Wijffels.

Volgens de verslaggever is een ‘nieuwe jonge’ Arjen Robben, Wesley Sneijder of Robin van Persie nog niet gesignaleerd. “Ja, tuurlijk geldt Simons als een creatieve groeibriljant. Aan hem gaat Oranje zeker plezier beleven, maar het heeft tijd nodig, zo wees de voorbije EK-kwalificatie wel uit. Simons wilde zich in die wedstrijden vaak geforceerd bewijzen”, aldus Wijffels. “Je zou zo’n talent toewensen dat hij één of twee toernooien kan rijpen onder een hoge boom, in de relatieve luwte. Zoals een jonge Depay dat bij het WK 2014 kon in de schaduw van de creatieve wereldtoppers Robben en van Persie.”