Opvallende afwezige in Ajax-selectie: man van 12 duels dit seizoen mist na Fortuna ook Aston Villa

Ajax heeft woensdagmorgen de selectie voor de return tegen Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League bekendgemaakt en wat opvalt is dat opnieuw niet van de partij is. De doelman, die na het uitvallen van Geronimo Rulli in de eerste competitiewedstrijd nog het vertrouwen kreeg van Maurice Steijn, ontbrak ook al in de selectie voor het thuisduel met Fortuna Sittard van afgelopen zondag.

Menig Ajax-speler beleeft een enerverend seizoen en dat geldt zeker ook voor Gorter. De 23-jarige doelman stond in de zomer nog op het punt om te vertrekken, zeker nadat toenmalig Sven Mislintat de Ajax-portemonnee had getrokken voor de komst van Diant Ramaj. De eerder dit seizoen opgestapte Steijn had daardoor opeens vier keepers tot zijn beschikking (Remko Pasveer en Rulli liepen er ook al rond). Opvallend was het dan ook dat niet Ramaj, maar Gorter de vervanger was van de geblesseerd uitgevallen Rulli. De Amsterdammer mocht, ondanks een aantal moeizame optredens, lang blijven staan, totdat hij op 22 oktober geblesseerd uitviel tegen FC Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

Ramaj kwam die middag als vervanger van Gorter binnen de lijnen en heeft sindsdien een vaste plaats onder de lat. Gorter kwam nadien niet meer in actie. Een spierblessure hield de doelman geruime tijd aan de kant. Hij maakte in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop zijn rentree in de wedstrijdselectie, maar moest op bezoek bij sc Heerenveen plaatsmaken voor de van een knieblessure herstelde Pasveer. De routinier stond in de daaropvolgende weken opnieuw aan de kant vanwege een zere knie, maar zat afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard weer bij de selectie. De rentree van Pasveer ging opnieuw ten koste van Gorter, waardoor we inmiddels wel kunnen concluderen dat Gorter na Ramaj, Rulli en Pasveer de vierde doelman is van John van ’t Schip.

Een vertrek na dit seizoen lijkt onvermijdelijk. Ajax ziet volgens het Algemeen Dagblad in Ramaj een doelman voor de komende jaren en op Gorter zijn leeftijd is het belangrijk dat hij in elk geval regelmatig minuten maakt. Ajax verhuurde de oud-doelman van Go Ahead Eagles in de tweede helft van het afgelopen seizoen al aan het Schotse Aberdeen.