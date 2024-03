‘Bergwijn had een te hoog vetpercentage en kwam huilend aan mijn bureau’

Marcel Brands heeft een boekje opengedaan over zijn samenwerking met en Georginio Wijnaldum. Als technisch directeur van PSV zag hij hoe dit tweetal veel geld opleverde in de clubkas van de Eindhovenaren. Al in de jeugd had de Brabander hoge verwachtingen van Bergwijn.

Brands, die van juni 2010 tot mei 2018 technisch directeur van PSV was, zag geregeld dat talenten het lastig hadden, maar uiteindelijk toch voor een mooi geldbedrag vertrokken. “Ik kan heel erg genieten van een jeugdspeler waar je het in ziet zitten”, begint hij in de FC Afkicken-podcast De Beslissers.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb ooit Wijnaldum huilend aan mijn bureau gehad. Hetzelfde geldt voor Bergwijn. Die laatste had toen een iets te hoog vetpercentage. Phillip Cocu, de trainer van destijds, liet hem allemaal rondjes lopen”, blikt Brands terug. “Bergwijn kwam naar me toe, hij zat in zak en as. Dan ga je met zo’n jongen praten en probeer je hem bewust te krijgen”, gaat hij verder.

“Uiteindelijk bloeit hij op en wordt zo’n jongen fantastisch bij PSV. Bergwijn is uiteindelijk voor dertig miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur.” Bergwijn verkaste in 2022 voor ongeveer hetzelfde bedrag naar Ajax, waar hij momenteel aanvoerder is.