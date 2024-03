Mario Been: 'Hij is 1,94, ziet het spel goed, is sterk en slim: hoe kan hij nog daar spelen?'

Mario Been acht Willum Thór Willumsson rijp voor een stap hogerop in de Eredivisie. De IJslandse middenvelder behoort dit seizoen tot de uitblinkers bij Go Ahead Eagles, dat meedraait in de subtop van de Eredivisie. Been ziet Willumsson als een ‘vrij complete speler’ en vergelijkt het met voormalig Nederlands international Orlando Engelaar.

Been vindt het bijzonder dat Willumsson met zijn lengte, 1.94, technisch vaardig is. “Vaak zeg je dat lange spelers een gebrekkige techniek hebben, maar dat is bij hem absoluut niet het geval. Het is een jongen die meestal als nummer 10 speelt, ziet het spel goed, heeft enorm veel loopvermogen, hij is sterk en slim. Als je die dingen hoort, denk je: hoe is het mogelijk dat hij nog voor Go Ahead speelt?", zegt de analist bij Goedemorgen Eredivisie.

Been zag Willumsson vrijdag nog in actie in de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Go Ahead (2-0). “Het is een jongen met heel veel potentie. Hij kan ook zijn goals maken in het strafschopgebied.” Willumsson scoorde dit seizoen zes keer. “Het is een vrij complete speler, die absoluut nog niet aan zijn plafond zit. Het is moeilijk om er meteen een club aan te hangen, maar zie een overstap naar een subtopclub, iets hoger dan Go Ahead, wel zitten. Ik zie hem als een type-Orlando Engelaar. Ook een mooie, flegmatieke speler.”

Trainer René Hake beschrijft zijn pupil als een ‘heel ingetogen jongen, die altijd heel correct is’. “Ik denk zeker dat hij in Nederland een hoger niveau aan zou kunnen, maar hij heeft ook nog genoeg te verbeteren. Als hij de bal krijgt tussen de linies, kan hij vaker en beter naar voren spelen en de oplossingen zoeken, waardoor zijn rendement nog hoger kan worden. Daar ben ik met hem mee bezig. Zijn manier van bewegen, in combinatie met zijn lengte, is best knap. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich op een hoger niveau nog kan aanpassen.”