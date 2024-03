Mario Been volledig overtuigd: ‘Een uitstekende versterking voor Feyenoord, een echte Arne Slot-speler’

Mario Been hoopt dat de transfer van van FC Twente naar Feyenoord snel rondkomt. Mocht Quilindschy Hartman deze zomer vertrekken naar een andere club, dan ziet Been in Smal de juiste vervanger. De afgelopen dagen kwamen er al behoorlijk wat nieuwe hoofdstukken in de soap rondom de back van Twente.

Het Algemeen Dagblad meldde dat er een contract zou zijn getekend tussen Smal en Feyenoord. In De Kuip zou Smal een meerjarig contract tekenen na een transfervrije overstap naar de club uit de havenstad. De linksback maakte via Instagram duidelijk dat dit absoluut nog niet het geval was. Toch lijkt de transfer van Smal slechts een kwestie van tijd te zijn.

Been deelt in het programma De Eretribune van ESPN complimenten uit voor het scouten van Feyenoord “Ik denk een uitstekende versterking voor Feyenoord. Je weet niet wat er gaat gebeuren met Hartman. Dat is een speler die zich in de markt zet. Hij is elke week één van de uitblinkers”, aldus Been.

De analist vertelt ook dat hij Smal enorm goed bij Feyenoord vindt passen. “Ik vind hem een Arne Slot-speler. Het is een jongen met enorm veel dynamiek. Hij is altijd fit en weet wat er van hem verwacht wordt. Hij is aanvallend sterk. Dat is een handelsmerk van de backs bij Feyenoord. Al met al denk ik dat het een heel goede versterking is.”