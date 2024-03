Massale vechtpartij tussen fans van Ajax en Aston Villa op treinstation

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en Aston Villa is een vechtpartij ontstaan op een perron van treinstation Amsterdam Bijlmer ArenA. De massale ruzie is te zien op beelden van het account Voetbal Ultras op X.

De fans van Aston Villa hadden zich donderdagmiddag al gemeld in de binnenstad. Dat ging gemoedelijk en zonder grote incidenten. Maar kort voor de wedstrijd raakten groepen supporters slaags op het treinstation. Na de wedstrijd zijn bovendien zes aanhoudingen verricht, meldt de politie aan AT5. Een woordvoerder van de politie vermeldt niet hoeveel van de aangehouden personen Brits is.

Een van de aanhoudingen was voor het beledigen van de politie: een man had een spandoek met de cijfers '1312'. Die cijfers verwijzen naar de letters ACAB en dat is weer een afkorting van 'All Cops Are Bastards'. Daarnaast hield de politie een Ier aan die een Brit zou hebben uitgedaagd. De andere vier aanhoudingen waren voor openbaar dronkenschap (twee) en het overtreden van de opiumwet (twee), aldus AT5.

Het duel tussen Ajax en Aston Villa eindigde in 0-0. Volgende week is de return in Birmingham.