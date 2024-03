Nieuws over persconferentie Oranje hint op wijziging tegen Duitsland

heeft dinsdagavond naar alle waarschijnlijkheid een basisplaats in de oefeninterland tussen Duitsland en Nederland. De verdediger van Bayern München kwam afgelopen vrijdag tegen Schotland niet in actie, maar schuift drie dagen later naast Ronald Koeman aan voor de persconferentie naar aanleiding van de ontmoeting met de oosterburen. Daarmee lijkt De Ligt zeker van een basisplaats dinsdagavond.

Het is een ongeschreven regel in de voetballerij: de speler die tijdens de persconferentie naast de trainer aanschuift, verschijnt een dag later normaliter aan de aftrap van een wedstrijd. De Ligt lijkt zich dus te mogen opmaken voor zijn rentree in het Nederlands elftal. De centrumverdediger speelde na zijn vertrek bij Ajax in 2019 voor Juventus en Bayern München, maar slaagde er desondanks niet in om een basisplaats af te dwingen in Oranje. Tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar kwam hij slechts twee keer in actie. Na het vertrek van Louis van Gaal en de aanstelling van Koeman verscheen De Ligt pas twee keer aan de aftrap.

De laatste opwachting van De Ligt in de nationale ploeg dateert van 10 september jongstleden. Hij had toen een basisplaats in de met 1-2 gewonnen kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. De vier daaropvolgende interlands - tegen Frankrijk, Griekenland, Ierland (thuis) en Gibraltar - moest hij wegens fysieke ongemakken aan zich voorbij laten gaan. De Ligt maakte vorige week zijn rentree in Zeist, maar kwam in de thuiswedstrijd tegen Schotland niet in actie. De centrale verdediger bleef de hele wedstrijd op de bank. Lutsharel Geertruida kreeg van Koeman de voorkeur. Het heeft er veel van weg dat de keuzeheer dinsdagavond tegen Duitsland wél voor De Ligt kiest.

Het Duitse Kicker verwacht de mandekker van Bayern München in de opstelling en zijn opwachting op de persconferentie van maandagavond lijkt er op te duiden dat hij inderdaad een basisplaats krijgt. De Ligt zag vorige week met Stefan de Vrij een serieuze concurrent afhaken. De voormalig Ajacied heeft zich na een lastige periode in de basis geknokt bij Bayern München. Hij was in de return tegen Lazio in de achtste finales van de Champions League nog belangrijk met een assist op Thomas Müller. De Ligt kwam dit seizoen vooralsnog 22 keer in actie voor Bayern. Hij scoorde tweemaal.

De persconferentie van Koeman en De Ligt begint om 18.15 uur en is live te zien op ESPN2 én YouTube.