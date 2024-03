Mbappé komt in Champions League na vijftien minuten met geweldig antwoord

Veelbesproken aanvaller heeft in de Champions League-wedstrijd tussen Real Sociedad en Paris Saint-Germain de Parijzenaren op voorsprong geknald. Het was niet vanzelfsprekend dat de Franse aanvaller in de wedstrijd in de basis begon, want in de uitwedstrijd tegen FC Nantes vorige maand werd hij nog lang op de bank gehouden. Tegen AS Monaco en Stade Rennes werd de Fransman al vroeg gewisseld.

De heenwedstrijd in het Parc des Princes werd door PSG met 2-0 gewonnen en ook in San Sebastián ligt de ploeg van Mbappé nu op rozen. PSG-coach Luis Enrique maakte in de afgelopen wedstrijden in de Ligue 1 niet altijd de volle negentig minuten gebruik van zijn aanvaller, maar in de wedstrijd tegen Sociedad mocht hij toch in de basis starten.

Artikel gaat verder onder video

Met een fraaie passeerbeweging legde hij Robin le Normand van Real Sociedad in de luren. Mbappé haalde hard uit en krulde de bal hard in de verre hoek. Onhoudbaar voor de keeper van de Spaanse club, Álex Remiro. Bekijk hier de goal van de 25-jarige Franse superster.

Volg het liveverslag van de wedstrijd Real Sociedad - PSG bij FCUpdate.