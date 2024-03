'Na Everton krijgt nóg een Premier League-club puntenaftrek na overtreden van FFP-regels'

Na Everton FC heeft nu ook Nottingham Forest puntenaftrek gekregen in de Premier League, wat de club in grote degradatiezorgen brengt. Het zal gaan om vier punten in de Engelse competitie die de club zal moeten inleveren, vanwege het breken van de Financial Fair Play-regels (FFP). Althans, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde The Guardian.

Deze situatie maakt de strijd onderin nóg allemaal wat spannender. Doordat de ploeg uit Nottingham nu naar een degradatieplek afzakt, staat Luton Town virtueel op een veilig plek. Nottingham Forest komt op de achttiende plek te staan, wat één punt onder de club uit Luton is. Ironisch genoeg stonden de twee ploegen afgelopen weekend tegenover elkaar. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Het aftrekken van punten hing al een tijdje in de lucht, maar de club maakte bezwaren. Deze bezwaren zijn inmiddels verworpen en de Football Association (Engelse voetbalbond) zal naar verluidt snel met een statement komen over de zaak van Forest. De club die in 1865 werd opgericht zal daar hoogstwaarschijnlijk weer tegen in beroep gaan. Everton kreeg eerder dit seizoen ook al tien punten in mindering wat daarna werd teruggebracht tot zes punten.