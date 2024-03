NEC is na twaalf doelpunten overtuigd en slaat belangrijke slag voor volgend seizoen

is ook de komende seizoenen te bewonderen in de Eredivisie. NEC huurt de Japanner dit seizoen van Yokohama FC en maakt donderdagmorgen bekend dat het de koopoptie in het contract heeft gelicht. Daardoor ligt hij tot de zomer van 2027 vast in de Goffert.

NEC is tot op heden bezig aan een geweldig seizoen. De formatie van coach Rogier Meijer bezet in de Eredivisie de zesde plaats. De achterstand op Ajax is slechts twee punten. Bovendien verzekerde NEC zich vorige maand van een ticket voor de finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord. Zowel in de Eredivisie als het bekertoernooi was er al een belangrijke rol weggelegd voor Ogawa. In de Eredivisie staat de teller na 24 wedstrijden op acht doelpunten en een assist, in de KNVB Beker was hij vooralsnog vier keer trefzeker, waaronder in de halve finale tegen SC Cambuur.

NEC heeft dus besloten om de koopoptie in het huurcontract van Ogawa te lichten, waardoor het ook de komende seizoenen een beroep op hem kan doen. Technisch directeur Carlos Aalbers is dolblij met het vastleggen van de Japanner. “Deze optie was ook prijstechnisch gezien een goede deal voor ons als club. Koki doet het goed in zijn eerste seizoen en toont wekelijks zijn waarde op het veld. Daarnaast is het voor Koki fijn dat we hem duidelijkheid hebben verschaft, omdat hij binnenkort zijn tweede kindje verwacht en zich dus kan voorbereiden op een verlengperiode in Nijmegen”, vertelt Aalbers op de clubsite.

De goede prestaties van Ogawa in Nijmegen blijven overigens niet onopgemerkt. De centrumspits werd vorig jaar voor het eerst in vijf jaar opgeroepen voor het nationale Japanse elftal. Ogawa speelde op 14 december 2019 zijn vooralsnog enige interland. In de wedstrijd tegen Hongkong was hij destijds wel meteen driemaal trefzeker.