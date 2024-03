Nederlandse profclubs zijn ruim 40 miljoen euro kwijt aan tussenpersonen, Ajax ruimschoots 'koploper'

De Nederlandse profclubs hebben in het seizoen 2022/23 gezamenlijk een bedrag van ruim 40 miljoen euro betaald aan tussenpersonen, ook wel aangeduid als 'intermediairs'. Ajax spendeerde vorig seizoen met ruim 15 miljoen euro verreweg het meeste van alle clubs aan personen die bemiddelden bij onder meer transfers, waarmee de Amsterdammers meer dan twee keer zoveel kwijt zijn als de nummer twee, Feyenoord.

Dat meldt 1908 vrijdagmiddag op basis van een rapport dat de KNVB heeft opgesteld over het voorbije seizoen. "De absolute kampioen in dit klassement komt niet geheel verrassend uit Amsterdam", schrijft de Feyenoord-site, om niet zonder leedvermaak te vervolgen: "Waar Ajax de laatste twee seizoenen op het veld allerminst geweldig presteert, is het nog altijd de club die het meeste spendeert. In de hoofdstad verdween vorig seizoen 15.354.310 in de zakken van tussenpersonen, meer dan het dubbele van Feyenoord."

De Rotterdammers waren in het kampioensjaar namelijk een bedrag van 7.019.614 euro kwijt aan tussenpersonen, zo blijkt uit bovengenoemd KNVB-rapport. Dat bedrag wordt uitgespreid over 33 spelers 'uit de hoofdmacht en de jeugdopleiding', schrijft 1908. Daarbij kan gedacht worden aan inkomende transfers, maar ook bijvoorbeeld een commissie of andere betaling aan een zaakwaarnemer of tussenpersoon die wordt uitgekeerd bij een contractverlenging.

78,8 procent

Achter Ajax en Feyenoord ontlopen PSV en AZ elkaar nauwelijks. Waar men in Eindhoven 4.918.000 euro spendeerde aan tussenpersonen, waren de Alkmaarders aan deze kostenpost 4.810.370 euro kwijt. Een snelle rekensom leert dat deze vier clubs bij elkaar liefst 32.102.294 miljoen euro aan tussenpersonen uitgaf, oftewel 78,8 procent van het gehele bedrag van 40.176.346 euro dat door alle Nederlandse profclubs bij elkaar werd uitgegeven.

