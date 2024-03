Milan-legende Paolo Maldini in beeld bij steenrijke Premier League-club

Newcastle United overweegt AC Milan-legende aan te stellen als sportief directeur. De steenrijke Premier League-club is op zoek naar een opvolger van Dan Ashworth, die de club gaat verruilen voor het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

Nadat in februari duidelijk werd dat Ashworth, die sinds 2022 de scepter zwaaide in Newcastle, zijn heil in Manchester gaat zoeken, besloten The Magpies hem op gardening leave te sturen, waardoor hij dus vrijgesteld werd van zijn werkzaamheden. In de zoektocht naar een plaatsvervanger zou Paul Mitchell, die eerder bij Southampton en Tottenham Hotspur werkte als head of recruitment en tegenwoordig sportief directeur van AS Monaco is, de voornaamste kandidaat zijn, schrijft het Engelse i News.

Newcastle United heeft echter met behulp van een consultancybureau een grote lijst met potentiële kandidaten samengesteld, waarop ook de naam van Maldini voorkomt. De Milan-legende - Maldini speelde zijn hele loopbaan voor de Rossoneri en kwam tussen 1985 en 2009 tot niet minder dan 901 wedstrijden voor die club - is sinds afgelopen zonder officiële functie. Hij werd toen na vier jaar uit zijn functie als technisch directeur van Milan ontheven.

Portugezen

Daarnaast zouden ook de Portugezen Tiago Pinto (die vorige maand vertrok als technisch directeur van AS Roma), Hugo Viana (Sporting Lissabo) en Rui Pedro Braz (Benfica) op de longlist van Newcastle United voorkomen. Van dat drietal heeft Viana wellicht de beste papieren: hij diende de club tijdens zijn actieve loopbaan als middenvelder en maakt naam in Lissabon, waar hij sinds 2018 als sportief directeur werkzaam is.

