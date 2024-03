'Nieuwe topclub mengt zich in de strijd voor Frimpong, United-transfer nu onwaarschijnlijk'

Volgens BILD is er een grote kans dat komende zomer de overstap maakt naar Bayern München. De Nederlandse wingback staat in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder het Manchester United van Erik ten Hag.

Frimpong is dit seizoen een ware revelatie in het shirt van Bayer Leverkusen. In 37 wedstrijden scoorde hij al elf keer en gaf hij tien assists voor de club die lijstaanvoerder van de Bundesliga is. Het is dan ook geen verrassing dat Europese topclubs interesse tonen in de Nederlander. Ten Hag zou Frimpong bijvoorbeeld graag naar Old Trafford halen, maar volgens het Duitse BILD is die transfer nu onwaarschijnlijker.

De krant beweert dat Bayern interesse heeft getoond in de rechtervleugelverdediger. De afkoopclausule van veertig miljoen euro zou ook geen probleem zijn voor de club uit München. Bovendien blijft de toekomst van Ten Hag bij Manchester United onzeker, waardoor flink investeren in spelers die de coach wil hebben geen slim idee lijkt. Daarnaast weten we niet of Ten Hag volgend seizoen nog de trainer is bij United.

Frimpong zou met beide clubs gesproken hebben. Een interessante bewering, aangezien Bayern en United beide niet in hetzelfde systeem spelen als Leverkusen. De trotse koploper van de Bundesliga speelt haar wedstrijden in een 3-4-2-1-formatie met Frimpong als meest aan de rechterkant geposteerde speler. Bayern en United spelen toch vooral met vier verdedigers en zouden dus hun formatie moeten aanpassen aan de Nederlandse wingback. Een andere optie voor beide clubs is Frimpong op rechtsback of rechtsbuiten posteren, maar dan heeft onze landgenoot minder ruimte dan hij dit seizoen heeft.