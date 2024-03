Kandidaat KNVB-voorzitter Nijland belooft: 'Dat zal bij mij geen probleem zijn'

Hans Nijland stelde zich vorige week verrassenderwijs kandidaat voor het voorzitterschap van de KNVB en belooft dat hij zich, indien hij op 27 mei daadwerkelijk wordt verkozen, in die rol duidelijk zal uitspreken zoals de voetbalwereld van hem gewend is. "Van mij mag de bond best, met de borst vooruit, uitspreken waar het voor staat. Dat zal bij mij geen probleem zijn", zegt de voormalig algemeen directeur van FC Groningen in gesprek met Voetbal International.

In die functie, die hij tussen 1996 en 2019 liefst 23 jaar bekleedde, zag Nijland de besluitvormingscultuur bij de Nederlandse voetbalbond behoorlijk veranderen. "In mijn eerste periode als clubdirecteur werkte ik met mannen als Riemer van der Velde en Jorien van den Herik. We belden elkaar onderweg naar Zeist en sloegen spijkers met koppen", haalt Nijland op uit zijn herinnering. "In mijn laatste jaren was ik de enige die met een pak papier onder de arm naar de vergaderingen kwam. Veel clubmensen zaten op hun telefoontjes en heel veel besloten werd er niet meer. Toen ik als Groningen-directeur nog honderdduizend andere dingen te doen had, ergerde ik me daar inderdaad weleens aan."

"Ik ben nu eenmaal geen type dat met meel in de mond praat", vervolgt de huidige voorzitter van de Sappemeerse amateurclub HSC. "Mijn overenthousiasme, opportunisme en directheid zijn soms ook mijn valkuilen", klinkt het zelfbewust. "Maar je weet wel wat je aan me hebt. Is ook wat waard. Van mij mag de bond best, met de borst vooruit, uitspreken waar het voor staat. Dat zal bij mijn geen probleem zijn", belooft Nijland.

Zo heeft Nijland een duidelijk standpunt over de manier waarop de KNVB naar buiten treedt in Europees of op mondiaal niveau, in de contacten bij de UEFA en de FIFA. De 63-jarige bestuurder zou zich onder meer hard willen maken voor de oproep van bondscoach Ronald Koeman om 26 in plaats van 23 spelers mee te mogen nemen naar het EK in Duitsland. Ook over de wereldwijde schorsing die de FIFA uitsprak over voormalig Ajax-directeur Marc Overmars heeft Nijland een duidelijke mening. Hoewel hij het ontslag van de oud-international 'terecht' noemt ("ik ga niks bagatelliseren"), heeft de Groninger zich gestoord aan de uitspraak van de wereldvoetbalbond: "Wat ik dan niet goed begrijp, is dat de FIFA daar een jaar later nog eens met een beroepsverbod voor de hele wereld overheen komt. Wie is nou de FIFA — de organisatie die WK’s toewijst aan landen waar mensenrechten in zeer ernstige mate worden geschonden — om anderen aan te spreken op hun morele kompas?", vraagt Nijland zich hardop af.

Zoals hierboven beschreven wordt op 27 mei duidelijk of Nijland inderdaad voorzitter van de KNVB wordt. Op een bondsvergadering in Zeist wordt dan gestemd: kandidaten die minimaal tien handtekeningen kunnen overleggen van profclubs en clubs die deel uitmaken van de ledenraad van het amateurvoetbal, mogen zich formeel kandidaat stellen om huidig voorzitter Just Spee op te volgen. Nijland zou er inmiddels zes hebben verzameld, waardoor hij er nog vier nodig heeft om het op te mogen nemen tegen de Amsterdamse politiechef Frank Paauw en oud-voetbalster en -D66-kamerlid Jeanet van der Laan. Nijland kan met elke uitkomst leven, zegt hij: "Als de uitkomst is dat het voetbal graag met Jeanet of Frank in zee wil, ben ik de eerste die ze daarmee feliciteert. Dan ben ik dankbaar voor de steunbetuigingen die ik heb gekregen en ga ik door met het prachtige leven dat ik nu heb."

