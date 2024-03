Duitsland-bondscoach Nagelsmann rept geen woord over het Nederlands elftal: 'Vorm van de dag speelt grote rol'

Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, zet zijn concurrenten voor het Europese Kampioenschap op een rijtje. Op 14 juni is het zover. Het EK Voetbal gaat van start in Duitsland. Ook het Nederlands elftal is van de partij op het toernooi dat gehouden wordt bij onze oosterburen. Noemt Nagelsmann Oranje als kanshebber voor het EK?

“Ik vind altijd dat als je ergens aan meedoet, je het moet willen winnen. Ik zou graag het toernooi winnen met dit team. Of we favoriet zijn of niet is een ander onderwerp”, vertelt Nagelsmann, die drie concurrenten noemt, maar Nederland niet. “Frankrijk heeft een topteam, maar Engeland en Spanje hebben ook goede teams. Uiteindelijk zijn er ook nog knock-outwedstrijden. De vorm van de dag speelt een hele grote rol”, legt Nagelsmann uit.

De Duitse bondscoach maakte bekend dat Manuel Neuer de nummer één keeper zou zijn van Duitsland, maar Nagelsmann kreeg slecht nieuws enkele uren na de persconferentie. Neuer is namelijk geblesseerd geraakt. Het elftal van Nagelsmann staat al wel redelijk, zo legt hij uit. “Het zou goed zijn als we op 14 juni een vast elftal hadden. Natuurlijk heb ik een basiselftal in gedachten, maar er kan altijd nog iets gebeuren.”