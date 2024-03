Oefenduels op de Nederlandse velden wijzen uit: Volendam afgeschminkt door KKD-ploeg, Heracles wint overtuigend

Terwijl het Nederlands elftal hard aan het trainen is ter voorbereiding op de wedstrijden tegen Schotland en Duitsland, werken Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-clubs oefenwedstrijden af. Ook op donderdagmiddag zijn er enkele wedstrijden gespeeld op de Nederlandse velden. Zo werd onder andere FC Volendam afgeschminkt in het duel tegen een KKD-ploeg.

Op Sportpark Zoudenbalch won FC Utrecht met 3-0 van Helmond Sport. Adrian Blake, Marouan Azarkan en Isac Lidberg scoorden de doelpunten namens de ploeg uit de Domstad. Er was zelf ruimte om wat te experimenteren in de wedstrijd tegen de Brabanders: zo werd rasverdediger Mike van der Hoorn in het laatste kwartier in de spits gezet.

Heracles versloeg FC Groningen met 4-1. Mede dankzij twee doelpunten van spits Jizz Hornkamp wonnen de Almeloërs van de noorderlingen, die derde staan op het tweede niveau. Ook Emil Hansson en Thomas Bruns pikten nog hun doelpuntje mee. Daarmee maakte de ploeg van (voormalig Groningen-trainer) Erwin van de Looi de openingstreffer van Thom van Bergen in het Erve Asito ruimschoots ongedaan.

FC Volendam werd in het Bingoal Stadion in Den Haag afgeschminkt tijdens de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag. Gedurende de hele wedstrijd was ADO in de aanval. In de elfde minuut scoorde Alex Schalk de 1-0, die in de tweede helft ook nog de 2-0 liet noteren. Uiteindelijk eindigde het oefenduel in een klinkende 4-0 zege voor de Hagenaars.

Go Ahead Eagles speelde een oefenduel tegen RKC Waalwijk, wat in een remise eindigde: 2-2. De gasten uit Brabant kwamen op 0-2 voorsprong, maar moesten uiteindelijk alsnog twee keer vissen na doelpunten van Bobby Adekanye en Søren Tengstedt. De twee Eredivisionisten houden elkaar dus in balans.