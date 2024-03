Oranje-kandidaat Olij onthult: 'Kreeg op mijn kloten van mijn vrouw'

Sparta Rotterdam-keeper blijft bescheiden over zijn kansen om met het Nederlands elftal mee te gaan naar het EK in Duitsland. De 28-jarige sluitpost trekt zaterdagavond, als hij met zijn club op bezoek gaat bij FC Twente, in ieder geval wél weer een oranje tenue aan. Olij onthult dat hij die kleur op meer dan dringend advies van zijn vrouw verkiest boven een lichtblauwe of een mintgroene keepersoutfit.

De supporters van de Rotterdamse club heffen regelmatig 'Olij in Oranje' aan als de keeper in zijn felgekleurde outfit het veld betreedt. Toch probeerde hij de afgelopen tijd een aantal andere kleuren uit. "De vorige tenues werden thuis niet goed ontvangen", legt de keeper echter uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. Zijn vrouw blijkt een zeer uitgesproken mening te hebben over de kleur waarin hij zich tooit. "Ja, dan krijg ik echt op mijn kloten", zegt Olij lachend.

"Ga nou maar weer terug in het oranje", sprak zijn wederhelft hem toe, waaraan Olij afgelopen weekend tegen AZ (1-1) gehoor gaf. "Ik heb het toen ook maar gedaan. Wat mij als keeper maakt, is de uitstraling. Ik moet er echt staan. Dat gevoel had ik bij die andere tenues niet. Met dat groen val je een beetje weg in het gras. Blauw was het ook gewoon niet. Dan maar weer lekker oranje", klinkt het.

Voorselectie

Vorige week werd duidelijk dat Olij weer bij de voorselectie van het Nederlands elftal zit. Bondscoach Ronald Koeman wees daarnaast ook Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford) en Marco Bizot (Stade Brestois) aan als opties voor de oefenduels met Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart). Marciano Vink sprak afgelopen weekend al de vurige hoop uit dat Olij bij de definitieve spelersgroep wordt gehaald, zelf blijft de keeper bescheiden over zijn kansen. "Ik ga eerst deze selectie maar eens afwachten. Dan wordt het daarna in de zomer pas verder bekend", zegt Olij.