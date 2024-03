Vink hoopt op één naam in Oranje: 'Ik ben fan, je gunt het hem gewoon'

Marciano Vink spreekt na afloop van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en AZ (1-1) de hoop uit dat doelman een plek krijgt in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De 28-jarige sluitpost kreeg afgelopen vrijdag te horen dat hij deel uitmaakt van de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman voor de oefenduels met Schotland en Duitsland, die op respectievelijk 22 en 26 maart worden gespeeld.

Olij werd in oktober vorig jaar voor het eerst bij de spelersgroep van Oranje gehaald voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland, maar ontbrak een maand later toen Nederland het ticket voor de eindronde veiligstelde tegen Ierland en de kwalificatiereeks afsloot tegen Gibraltar. Koeman riep met Marco Bizot, Mark Flekken en Bart Verbruggen nog drie keepers op voor de twee vriendschappelijke wedstrijden in maart, normaal gesproken zal één van de vier nog afvallen voor de definitieve selectie.

Artikel gaat verder onder video

Voor de camera's van ESPN reageert Olij op het feit dat hij weer bij de voorselectie zit: "Ja, superblij mee en supertrots op", begint de keeper. "Ik denk dat het altijd een speciaal moment is als die lijst bekend wordt en je ziet je naam staan." Hélène Hendriks vraagt of Olij al een vakantie geboekt heeft of dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat hij mee mag naar Duitsland. Daarop reageert de sluitpost bescheiden: "Al had ik een vakantie geboekt, dan had ik hem afgezegd", begint Olij. "Maar ik hou er nooit rekening mee, ik vind niet dat ik in een positie zit om rekening te houden met het Nederlands elftal."

Vink zegt die opmerking te begrijpen, maar zegt ook: "Hij weet: ik ben fan." Daarop reageert Olij: "Dat bedoel ik niet op een negatieve manier, maar ik ga niet over mezelf zeggen: ik hoor daarbij. Ja, dat is bescheidenheid, daar mag ik af en toe wel wat duidelijker in zijn. Maar ik vind dat ik, met de club waar ik speel, er niet vanuit mag gaan dat ik elke keer bij die voorselectie zit. Maar als ik het ga halen dan zou het geweldig zijn", besluit Olij.

Vink toont zich in ieder geval voorstander van Olij in Oranje. Zodra de keeper wegloopt vraagt Hendriks de analist of hij denkt dat de Sparta-keeper bij de definitieve selectie zal komen, waarop de oud-international reageert: "Wij willen het heel graag. Ik was in Griekenland, bij die 0-1 overwinning. Daar kwam ik zijn vader tegen op de tribune. Héél trots, héél blij, ook met de support die vanuit de analisten en de media komt. Je gunt het hem gewoon, omdat het gewoon een fantastische keeper is."