Olivier Boscagli wordt aangesproken door man in winkel en is geraakt door verhaal

heeft op het clubkanaal van PSV een anekdote uit het verleden openbaar gemaakt. De verdediger van PSV, die een uitstekend seizoen doormaakt in Eindhoven, is een tijd geleden onder de indruk geraakt van een verhaal van een persoon die hij tegenkwam in de winkel.

In gesprek met PSVTV komt het verhaal bij de Fransman naar boven: "Op een dag ontmoette ik een man in de winkel en hij zei mij: "Weet je waarom ik elke dag werk? Ik word wakker om mijn seizoenkaarten ieder weekend een wedstrijd te kunnen bekijken. Dit zit op de dag van vandaag nog in mijn hoofd", geeft Boscagli toe, die op het moment dat hij de man in de winkel tegenkwam duidelijk onder de indruk was van zijn uitlatingen.

Artikel gaat verder onder video

"Als ik dat zie, dan is het onmogelijk voor mij om een slecht voorbeeld te geven op het veld", gaat de centrale verdediger verder. Hij heeft sinds het gesprek met de man veel besef voor hetgeen wat supporters overhebben voor een bezoek aan PSV: "Ik weet dat ze soms drie of vier uur moeten rijden, misschien zelfs meer om een wedstrijd te bekijken. Natuurlijk verliezen we soms en soms winnen we. Maar de houding en wat we op het veld laten zien, moet perfect zijn."

Bekijk hieronder de beelden!