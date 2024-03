Ontslagen Eredivisie-trainer vindt heil in De Koel bij VVV-Venlo: 'Hij is de juiste man'

John Lammers, die na de beslissing van Heracles Almelo de kuierlatten nam, heeft alweer een nieuwe werkgever gevonden voor komend voetbalseizoen: VVV-Venlo. Twee dagen geleden werd al duidelijk dat Lammers op pole position zou liggen voor de taak als hoofdcoach van de club uit Limburg, maar op dinsdagochtend is ook werkelijk de daad bij het woord gevoegd.

De 60-jarige oefenmeester vervangt hiermee Rick Kruys. Lammers promoveerde vorig seizoen nog met Heracles naar de Eredivisie, maar werd in de loop van het huidige seizoen de laan uitgestuurd na tegenvallende prestaties in Almelo. Vroeger speelde Lammers voor de club waar hij vanaf volgend seizoen coach wordt. Hij heeft zin om aan de slag te gaan.

Artikel gaat verder onder video

“VVV wil graag verzorgd en aanvallend voetbal spelen en dat spreekt me erg aan. Ik ken de situatie van de club en weet dat ik met een relatief jonge spelersgroep ga werken, maar ik zie het juist als een hele mooie uitdaging om spelers beter te maken en het maximale uit deze selectie te halen. Daarnaast is het natuurlijk extra bijzonder dat ik hier zelf ook gespeeld heb en het gevoel was dan ook direct goed. Ik kijk ernaar uit om volgend seizoen bij VVV aan de slag te gaan.”

Technisch manager Marc van Hintum is ook enthousiast over de komst van de coach. “John is bekend met de cultuur van de club en heeft veel ervaring opgedaan in binnen- en buitenland. Bovendien kent hij de Keuken Kampioen Divisie natuurlijk goed. Daarnaast is John een echte verbinder en iemand die veel ervaring heeft met jonge getalenteerde spelers. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten als trainer én met zijn persoonlijkheid de juiste man voor VVV is.”

