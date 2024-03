Lammers doet gewaagde uitspraak over ontslag bij Heracles: 'Maar dat kun je niet bewijzen'

John Lammers denkt dat hij het 'misschien nog wel beter had gedaan' dan zijn opvolger Erwin van de Looi, als hij in december niet op straat was gezet door Heracles Almelo. Dat zegt de oefenmeester bij zijn presentatie door VVV-Venlo, dat de zestigjarige oefenmeester dinsdag heeft vastgelegd als opvolger van de aan het eind van het seizoen vertrekkende Rick Kruys.

Heracles zette Lammers op 12 december, waarop hij nota bene met taart op de club verscheen omdat hij een dag eerder zestig kaarsjes had mogen uitblazen, op straat. Een 2-0 nederlaag bij Vitesse, op dat moment de hekkensluiter in de Eredivisie, werd de trainer uiteindelijk fataal. Onder Van de Looi bezet Heracles nog altijd dezelfde veertiende positie op de ranglijst als het deed op het moment dat Lammers zijn congé kreeg. De afstand tot de zestiende plaats van RKC Waalwijk, die aan het eind van de rit play-offs om degradatie te ontlopen zou betekenen, bedraagt vier punten.

Lammers sprak destijds al zijn verbazing uit over zijn ontslag, en blijkt daar drie maanden later nog net zo over te denken. "Een aantal dingen zijn me tegengevallen, wat ik anders had verwacht", zegt hij voor de camera's van ESPN. "Maar ik heb daar een hele mooie tijd meegemaakt. Heb fantastische mensen leren kennen, ben kampioen geworden met meer dan honderd doelpunten. Dat zijn dingen waar ik op terugkijk, en van die andere dingen probeer ik te leren."

Van de huidige prestaties van Heracles blijft Lammers goed op de hoogte: "Ik heb de laatste wedstrijden gezien. Kijk, ik denk dat ik het misschien nog wel beter had gedaan met het materiaal dat ze nu hebben. Alleen: dat kun je niet bewijzen, dat is ook niet meer mijn taak. Maar ik heb ook van tevoren gezegd: Jizz (Hornkamp, red.) komt terug, die is heel belangrijk. Nikolai Laursen zou terugkomen, die is weer geblesseerd geraakt. Als je één of twee dingen verandert, dan denk ik dat we misschien wel hoger hadden gestaan dan dat ze nu staan. Ja, daar baal ik van, dat vind ik het ergste. Die teleurstelling, dat je niet hebt mogen laten zien wat ik voor ogen had."