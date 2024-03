Oud-Ajacied doet uit de doeken: 'Daar heb ik de fijnste periode gehad, het Engelse voetbal is voor mij gemaakt'

beleefde de mooiste periode in zijn carrière als voetballer bij Swansea City in Wales. De 31-jarige centrale verdediger staat momenteel achterin bij FC Utrecht, maar heeft al behoorlijk wat van de wereld gezien. Zo speelde hij voor Ajax, Swansea City en Arminia Bielefeld. Zijn beste tijd beleefde Van der Hoorn in het Verenigd Koninkrijk.

“Daar heb ik een heel fijne periode gehad, mijn beste tijd als voetballer. Het Engelse voetbal is voor mij gemaakt. De waardering die je als verdediger daar krijgt, de heel andere voetbalcultuur, het paste bij mij. Met Swansea heb ik twee jaar in de Premier League en twee jaar in het Championship gespeeld. Ik heb alle prachtige stadions gezien, met uitzinnige supporters en tegen de beste spitsen gespeeld”, laat de oud-Ajacied optekenen bij Voetbal International.

Van der Hoorn legt uit dat het Engelse spelbeeld perfect bij hem past. “Wél de fysieke duels aangaan, strijden met een spits voor elke bal, maar eenmaal in balbezit ook voetballend een oplossing vinden, zonder dat het te complex werd gemaakt. Door mijn opleiding bij FC Utrecht en mijn drie jaar bagage van Ajax raakte ik aan de bal niet snel in paniek en werd ik in mijn kracht gebruikt.”

In 2020-2021 speelde Van der Hoorn iets dichter bij huis, want toen kwam hij uit voor Arminia Bielefeld. De stad op minder dan twee uur rijden van Enschede werd slachtoffer van een complot in 2019. Er ging een gerucht dat Bielefeld als stad helemaal niet bestond, de gemeente gaf één miljoen euro voor de persoon die kon bewijzen dat Bielefeld niet zou bestaan. Niemand heeft dit bedrag vooralsnog kunnen opeisen. Van der Hoorn vertelde waarom hij wegging bij Swansea, en vervolgens in Duitsland terechtkwam.

“Het was een heel mooie tijd en soms heb ik er wel spijt van dat ik daar in 2020 ben weggegaan. Ik was aanvoerder en had een goed seizoen (bij Swansea City, red.). Er was wat interesse van andere Engelse clubs en ik kon bij Swansea blijven. Ik wilde het allemaal naast elkaar gaan leggen, maar raakte in januari opeens geblesseerd. Niet veel later brak corona uit en lag alles plat. De toekomst was plotseling zo onzeker voor alle clubs, dat er geen investeringen werden gedaan. Financieel was alles een vraagteken en ik moest tot begin september wachten tot er iets voorbijkwam dat bij me paste. Het werd het Duitse Arminia Bielefeld.”