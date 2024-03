Geplaagd Vitesse heeft beet: oude bekende na twaalf jaar terug in Arnhem

Paul van der Kraan keert als adviseur terug bij het geplaagde Vitesse. De club maakt donderdagmiddag bekend dat de ervaren bestuurder in eerste instantie tot het einde van het seizoen aanblijft. Van der Kraan was eerder van 2004 tot 2012 algemeen directeur van de Arnhemse Eredivisionist en bekleedde die functie het meest recent bij FC Twente.

Op de clubsite komt Peter van Bussel, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vitesse, met een eerste reactie op de terugkeer van de 70-jarige Van der Kraan. "Het mag duidelijk zijn dat Vitesse in zwaar weer verkeert", verwijst Van Bussel naar de sportieve, financiële en bestuurlijke onrust in stadion GelreDome. "Ik ben ontzettend blij dat Paul als adviseur in gaat stappen. Zijn kennis en ervaring kunnen we nu goed gebruiken."

Daarnaast blijft Vitesse op zoek naar een opvolger van algemeen directeur Peter Rovers, die die functie op interim-basis bekleedt maar uiterlijk per 1 april zal terugtreden. "Op korte termijn hopen we ook een nieuwe, algemeen directeur te presenteren", zegt Van Bussel hoopvol.

Gesprekken

Vorige week werd al duidelijk dat Vitesse en Van der Kraan in gesprek waren over een hernieuwde samenwerking. De gewezen directeur gaf destijds aan dat de problemen waarmee de club kampt hem 'aan het hart' gaan, maar dat hij eerst het verhaal van Van Bussel zou aanhoren voordat hij een besluit zou nemen over een terugkeer bij de nummer zeventien van de Eredivisie.