'Pijnlijk en steeds merkwaardiger: gelukzoeker bij Oranje schim van zichzelf'

Sjoerd Mossou probeert in zijn column te zoeken naar een reden waarom bij Oranje zo matig presteert. De 20-jarige etaleert bij zijn club RB Leipzig wereldklasse, maar komt bij het Nederlands elftal nauwelijks uit de verf. Mogelijk voelt de offensief ingestelde speler toch te veel druk als hij zijn vaderland moet vertegenwoordigen.

In zijn column voor het AD probeert Mossou de vinger op de zere plek te leggen. “Volgens Whoscored.com is Simons de beste, meest waardevolle Nederlandse speler in de vijf grootste competities. Zijn cijfers na twaalf optredens bij Oranje laten een heel ander beeld zien: nul doelpunten en nul assists. Het contrast met Xavi’s clubprestaties begint pijnlijk, maar ook steeds merkwaardiger te worden.” Mossou stelt allereerst dat de positie van Simons in het Nederlands elftal niet heel anders is dan bij zijn club in Duitsland. “De posities (bij Oranje onder Koeman, red.) wijken niet wezenlijk af van hoe Simons bij RB Leipzig doorgaans speelt, ook daar komt hij afwisselend vanaf rechts ofwel links naar binnen.”

Simons gaf in november 2023 aan niet door doelpunten en assists in Oranje te zijn geobsedeerd. Toch zet de journalist van het AD daar zijn vraagtekens bij, gezien zijn spel in de laatste interland. “Tegen Schotland (4-0, red.) meldde Xavi zich na verloop van tijd zelfs rond het strafschopgebied om de bal op te komen halen, alsof hij soms back, middenvelder en aanvaller tegelijk wilde zijn. In al zijn ijver lijkt de voetballer zichzelf haast voorbij te rennen. Deels zit dat ook in zijn speelstijl opgesloten. Simons is een gelukzoeker in de goede zin van het woord: een speler die voortdurend op snelheid, techniek en intuïtie op avontuur gaat, draaiend en versnellend langs zijn tegenstanders.”

Als Simons niet lekker in de wedstrijd zit, valt zijn niveau ver terug, vindt Mossou. “Maar vindt de voetballer zijn draai juist niet, zoals nu al ruim een jaar in Oranje, dan oogt zijn spel al snel onrustig en onvolwassen. Dan lijkt Xavi opeens een jeugdspeler die maar lukraak wat doet, zich voortdurend vast lopend in een kluwen van tegenstanders.” Mossou gelooft dat het shirt van het Nederlands elftal mogelijk te veel druk voor de jongeling met zich meebrengt. De journalist sluit wel af met een positieve noot, kijkend naar de toekomst. “Het goede nieuws is dat hij pas 20 jaar is, aan zijn talent twijfelt niemand, en ergens in de komende jaren lijkt een doorbraak haast onvermijdelijk.”