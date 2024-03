Pijnlijke uitspraak achtervolgt Jeffry Fortes: 'Ik heb het gezegd en ik neem het als een man'

Jeffry Fortes heeft geen spijt van een uitspraak die hij deed na de eerste ronde van de KNVB Beker. De aanvoerder van De Graafschap zei in de tweede ronde te hopen op een ‘kutamateurploeg’, waarna de ploeg werd uitgeschakeld door Quick Boys.

De Graafschap versloeg Emmen in de eerste ronde met 2-0. Vervolgens werd Fortes gevraagd naar de loting voor de tweede ronde. "Doe maar een kutamateurploeg, gewoon lekker thuis." De wens van Fortes werd niet volledig ingewilligd, want de tweede ronde tegen Quick Boys was een uitwedstrijd en ging met 2-0 verloren. Sindsdien worden de woorden van Fortes hem nagedragen, maar na de eerste ronde was de sfeer nog heel anders.

“Weet je wat het mooie is? Na die wedstrijd stond ik ook voor de camera en kreeg ik veel positieve reacties”, vertelt hij aan Voetbal International. “Ik heb dat gezegd, ik sta er nog steeds achter en ik nam het als een man. Ik heb Quick Boys gefeliciteerd, wij waren niet goed genoeg. Verder wilde ik er vooral niet te veel aandacht aan schenken.”

De supporters van Quick Boys reageerden op ludieke wijze. Ze liepen rondom de wedstrijd tegen De Graafschap rond met sjaals met de tekst 'mijn kutclub'. “Ik heb er zelf een thuis, haha. Zo ben ik ook wel weer”, lacht Fortes. “Ik kan tegen een grapje, ik heb een dikke huid. En ik heb zo toch een bijdrage geleverd aan hun merchandise. Ze hebben er veel aan verdiend, dat is toch mooi?”

Wel vindt de rechtsback dat zijn uitspraak een beetje uit zijn verband werd getrokken. “De media hadden me te pakken, zo is het ook. Want wat zei ik? Doe mij maar een kutamateurploeg, thuis. Veel media lieten het woordje thuis weg, waardoor de context veranderde. Thuis en uit is bij dat soort wedstrijden een wereld van verschil. Niet dat ik het erg vind, hoor. Ik weet hoe het werkt. De media moeten iets creëren en zoiets gaat een eigen leven leiden. De mensen die mij kennen, weten hoe ik het bedoelde.”