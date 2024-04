Milan van Dongen slaat handen voor het hoofd bij Goedemorgen Eredivisie: 'Wat zeg ik nou?!'

Een komisch moment aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie. Bij de aankondiging van de reclame verspreekt presentator Milan van Dongen zich, tot hilariteit van de aanwezige tafelgasten.

Van Dongen blikte alvast vooruit op de onderwerpen die na de reclame aan bod zouden komen. “We gaan het straks natuurlijk hebben over NEC – PSV, want dat was een wedstrijd vol spektakel in De Goffert. En ‘Hans Draait Door’ (de favoriete momenten van Hans Kraay junior van de afgelopen week, red.) , daar zit u allemaal op te wachten. Hans gaat nog even klaarkomen… Of klaarkomen, wat zeg ik nou?!”

Artikel gaat verder onder video

Van Dongen sloeg de handen voor het gezicht, terwijl Kraay, Mario Been en Urby Emanuelson moesten lachen. “Dan is het programma om”, zei Been, waarna Van Dongen zich herpakte. “Hans gaat zich nog even klaarmaken in de reclame. Dan gaan we zo kijken naar ‘Hans Draait Door’. Prima zo.” Kraay grapte: “Ik denk dat niemand afhaakt.” Na de reclame kwam hij nog even terug op het moment en stak hij de draak met Van Dongen. “Vroeger was dit een heel beschaafd ochtendprogramma, totdat jij de baas werd.”

