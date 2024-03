Brands door zoon getipt over Feyenoord-sterkhouder: 'Dat was het eerste wat hij toen tegen mij zei'

was twee jaar geleden nog actief in de Keuken Kampioen Divisie, maar ook op het tweede niveau slaagde hij er al in een goede indruk achter te laten. De huidige middenvelder van Feyenoord werd als speler van Excelsior zelfs getipt bij Marcel Brands, die met ingang van het seizoen 2022/23 werd aangesteld als algemeen directeur van PSV. Brands werd door zijn zoon gewezen op Wieffer.

“Ik bel bijna elke dag met m’n zoon, dan hebben we het natuurlijk vaak over voetbal”, vertelt Brands in de podcast De Beslissers. “Wat hij denk ik wel heeft, en dat is soms irritant, zijn goede ogen. Toen ik terugkwam uit Engeland zat ik natuurlijk iets minder in het Nederlandse voetbal. Het eerste wat hij toen tegen mij zei was: ‘pa, je moet Wieffer halen’. Ik kende Wieffer niet goed, maar zei dat ik zou kijken bij de scouting van PSV.”

Artikel gaat verder onder video

Wieffer had in het seizoen 2021/22 met vijf doelpunten en zeven assists een belangrijk aandeel in de promotie van Excelsior naar de Eredivisie. De middenvelder bekroonde zijn goede prestaties in de Keuken Kampioen Divisie met een overgang naar Feyenoord. Na een moeizame start in Rotterdam-Zuid speelde hij zich begin 2023 in de ploeg van trainer Arne Slot. Wieffer is al geruime tijd niet meer weg te denken uit de basiself van Feyenoord, heeft al meerdere interlands op zijn naam staan en wordt in verband gebracht met een overgang naar de Europese top.

“Ik kende hem van naam en had hem één of twee keer zien spelen”, vervolgt Brands. “Ik begreep ergens wel wat hij (zijn zoon, red.) zag, maar hij zei het meteen. Daar hebben we dan vaak discussies over. Hij is dan een beetje zwart-wit en ongeduldig. Ik ben, hoewel het ook niet mijn beste eigenschap is, iets geduldiger”, aldus de algemeen directeur van PSV.