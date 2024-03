'PSV strijdt met Leverkusen en Premier League-clubs om 19-jarig Chelsea-talent'

PSV is volgens Engelse media geïnteresseerd in het 19-jarige Chelsea-talent . De middenvelder wordt momenteel verhuurd aan Championship-club Huddersfield Town, en zou buiten de interesse vanuit Eindhoven ook op de radar van clubs in de Premier League, de Franse Ligue 1 én de Bundesliga zijn verschenen.

Chelsea nam Matos in de zomer van 2023 over van Norwich City, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Bij de topclub uit Londen mocht hij in oktober als invaller zijn debuut maken in het gewonnen duel bij Fulham (0-2), waarna hij in november ook kort binnen de lijnen kwam in het League Cup-duel met Blackburn Rovers (2-0 winst). Verder moest hij het vooral doen met wedstrijden in de Onder-21 van de club.

Om Matos ervaring op te laten doen op een hoger niveau, besloot Chelsea de middenvelder afgelopen winter te verhuren aan Huddersfield Town. Daar veroverde hij al snel een basisplaats en wist hij in het spektakelstuk tegen Southampton (5-3 verlies) bovendien zijn eerste profdoelpunt te maken. Met zijn spel zou hij de aandacht van zowel Everton als Fulham hebben getrokken, meldt Football League World woensdagochtend.

Ook buiten Engeland zouden de prestaties van Matos zijn opgevallen, waarbij PSV een van de clubs zou zijn die de situatie van de Engelsman in de gaten zou houden. De speler zou echter ook op het lijstje van Lille OSC en dat van Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen voorkomen. Bovengenoemd medium speculeert dat Chelsea na de voorbereiding op volgend seizoen mogelijk opnieuw een verhuur zou gaan overwegen, als blijkt dat Matos nog niet klaar is om mee te strijden om een basisplaats in de hoofdmacht van trainer Mauricio Pochettino.