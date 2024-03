PSV-supporters verzamelen zich massaal in het centrum: Eindhoven neemt Dortmund over

PSV-supporters beleven vooralsnog veel plezier aan hun trip naar Duitsland. Zij zijn in grote aantallen hun favoriete club achterna gereisd voor de return tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. Op beelden op social media is te zien dat de meegereisde supporters uit Eindhoven al vroeg op pad waren en langzaam maar zeker het centrum van Dortmund veroveren.

De ontmoeting tussen Borussia Dortmund en PSV begint woensdagavond om 21.00 uur. Na de 1-1 in Eindhoven van drie weken geleden kan het in het Signal Iduna Park nog alle kanten op. PSV is in elk geval vol vertrouwen afgereisd naar Duitsland. Het elftal van trainer Peter Bosz heeft na 25 wedstrijden nog altijd niet verloren in de Eredivisie en heeft de eerste landstitel sinds 2018 al met één hand vast. Bosz en zijn ploeg kregen eerder op de woensdag bovendien een flinke opsteker. Joey Veerman is immers inzetbaar. De middenvelder moest de laatste twee duels wegens een lichte bovenbeenblessure aan zich voorbij laten gaan, maar heeft de afsluitende training in het land van de oosterburen goed doorstaan en is fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.