Bosz houdt PSV-supporters in spanning: definitief besluit volgt woensdag

Met iets meer dan 24 uur tot de aftrap te gaan blijft het de vraag of PSV-middenvelder woensdagavond inzetbaar is in de return tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. Veerman worstelt sinds de start van de tweede seizoenshelft met zijn fitheid. De Oranje-international heeft weliswaar een plekje in de selectie, maar of hij ook kan spelen wordt woensdag pas besloten.

Het elftal van trainer Peter Bosz herbergt veel smaakmakers, maar Veerman steekt er misschien toch wel bovenuit. De middenvelder is - indien fit - niet uit de basiself weg te denken. Hij kwam dit seizoen vooralsnog 31 keer in actie, goed voor vijf doelpunten en veertien assists. In de tweede seizoenshelft worstelt Veerman echter met zijn fitheid. De oud-speler van FC Volendam en sc Heerenveen liep in januari een kuitblessure op en moest daardoor de competitieduels met FC Utrecht, Almere City en Ajax én de bekerkraker tegen Feyenoord aan zich voorbij laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Veerman maakte op 11 februari uitgerekend in de uitwedstrijd tegen FC Volendam zijn rentree en was negen dagen later in de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund met afstand de beste speler bij PSV. Niet gek dus dat iedereen met een voorkeur voor de club uit Eindhoven hoopt dat de middenvelder - die de laatste twee duels moest missen - fit genoeg is om woensdagavond in het Signal Iduna Park aan de aftrap te verschijnen. Dat wordt woensdag dus besloten. “We gaan zo trainen, kort maar wel intensief. Ik denk dat Joey geen ritme mist, misschien heeft hij er wat frisheid voor teruggekregen. We gaan na de training bepalen of Joey meedoet”, citeert Voetbal International-verslaggever Marco Timmer Bosz tijdens de persconferentie.

Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wordt woensdag bekeken of Veerman wel of niet inzetbaar is in de kraker tegen Borussia Dortmund. Duidelijk is in elk geval dat de afsluitende training belangrijk gaat worden. De laatste dagen gaat het bij PSV toch vooral over de fitheid van de zesvoudig Oranje-international. “Ik snap dat ervoer gesproken wordt, maar laten we er niet te dramatisch over doen. Als hij toch niet kan spelen, stel ik een andere goede speler op. Dat is dit seizoen de kracht van PSV geweest. Ik heb veel goede spelers in mijn selectie”, laat Bosz optekenen door Elfrink. De trainer uit Apeldoorn kan woensdag in elk geval niet beschikken over Ismael Saibari, die niet mee is afgereisd naar Duitsland. Noa Lang is uiteraard ook niet van de partij.