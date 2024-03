Bosz weet niet wat hij hoort: 'Totaal niet, wat een onzinverhaal. Echt nonsens'

PSV-trainer Peter Bosz kan zich totaal niet vinden in het verhaal van over de eenheid binnen de Eindhovense selectie. De Belgische aanvaller verruilde de huidige koploper van de Eredivisie vorige maand voor 1. FC Union Berlin en haalde in een interview met het Duitse Kicker opvallend hard uit naar zijn vorige werkgever. Volgens Vertessen is er bij PSV ‘sprake van groepjes’ en is dat een groot verschil met de club waar hij nu zit.

Hoewel Vertessen bij PSV vooral genoegen moest nemen met een plaats op de bank, kon hij in de winterstop terugkijken op een prima eerste seizoenshelft. De Eindhovenaren hadden in de zomer voor veel geld Noa Lang en Hirving Lozano naar Nederland gehaald, maar beide aanwinsten worstelden in de eerste seizoenshelft met hun fitheid. Vertessen bleek voor Bosz de ideale ‘twaalfde man’ en had vooral in de groepsfase van de Champions League zijn waarde. Zo was hij als invaller belangrijk in de krankzinnige uitwedstrijd tegen Sevilla en was hij als basisspeler trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Arsenal.

Vertessen was desondanks niet gelukkig met zijn rol in Eindhoven en stuurde in de winter aan op een vertrek. PSV leek in eerste instantie voor een overstap naar 1. FC Union Berlin te gaan liggen, maar de aanvaller zette uiteindelijk alsnog zijn handtekening onder een contract in de Duitse hoofdstad. Vertessen blikte afgelopen week in gesprek met Der Kicker terug op zijn periode in Eindhoven en trok een vergelijking tussen de selecties van zijn huidige en vorige werkgever. “Bij Union zijn de spelers meer een eenheid samen. In Eindhoven was er sprake van groepjes. Dat is het grootste verschil, dat ik op basis van de afgelopen weken kan aangeven”, was een opvallende uitspraak van de Belg.

De woorden van Vertessen kwamen ook vrijdagmiddag op de persconferentie van Bosz in de aanloop naar de topper tegen Feyenoord van komende zondag even ter sprake. Bosz begon al te lachen toen de verslaggever zijn vraag nog aan het stellen was. “Ik bewaak natuurlijk een bepaalde dynamiek binnen de groep, maar dat is hier niet nodig. Wellicht door de resultaten. Misschien dat hij erop doelt dat we hier beneden aan verschillende tafels zitten en dat we niet één lange tafel hebben, dat zou kunnen. Daar zijn dan wat verschillende groepjes te zien, maar voor de rest totaal niet. Wat een onzinverhaal”, liet Bosz er geen misverstand over bestaan. “Echt nonsens. Maar ik weet ook niet of hij het op die manier bedoeld heeft. Yorbe maakte ook van dat volledige team hier onderdeel uit, dat deed hij prima”, voegde hij er nog aan toe.

Vertessen vertelde in hetzelfde verhaal dat er ook wel degelijk gelijkenissen zijn tussen PSV en 1. FC Union Berlin. Het huwelijk tussen 1. FC Union Berlin en Vertessen is vooralsnog overigens geen daverend succes. De aanvaller had op 4 februari in de uitwedstrijd tegen RB Leipzig (2-0 verlies) nog wel een basisplaats, maar moest het in drie van de vier daaropvolgende duels doen met een invalbeurt. In de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg kwam hij helemaal niet in actie.