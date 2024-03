PSV'er reageert verbaasd op lof: 'Heeft Van Basten dat gezegd?'

Schouten speelt sinds afgelopen zomer bij PSV, maar is nu al niet meer weg te denken uit de basis van de koploper. Op lof reageert de speler uit Spijkenisse echter nederig en is elk moment van de dag bezig met zijn carrière.

In gesprek met Helden wordt Schouten een quote van Marco van Basten voorgelegd. De doelpuntenmaker in de gewonnen EK-finale van 1988 zei in november dat middenvelder van PSV ‘zeker Oranje-materiaal’ en ‘echt een goede speler’ is. Schouten reageert nederig. “Heeft Marco van Basten dat gezegd? Nou, als zo’n grote voetballer dat over me zegt, dan voel ik me gevleid. Mijn ouders hebben dit waarschijnlijk wel meegekregen. Zij waren vast enorm trots toen ze dat hoorden.”

Schouten voelt zich in Eindhoven op de juiste plek. In augustus 2023 nam PSV de 27-jarige over van Bologna. “Ik voelde al snel dat PSV goed bij mij paste. Rondom de andere topclubs in Nederland hangt meer controverse dan om PSV. PSV doet wat het moet doen, voor de rest hoor je nooit gekke dingen over de club. Dat past bij mij.”

De middenvelder merkte op dat hij uit het zicht van veel Nederlandse fans voetbalde. “Toen ik bij Bologna speelde, heeft men in Nederland mij nooit veel zien voetballen. In Italië deed ik het niet anders dan hier, maar nu hoor je meer over mij. In Bologna werd ik altijd herkend op straat. Als ik op vakantie was in Nederland had ik rust, hier kon ik overal naartoe zonder dat mensen me aanspraken. Dat is nu wel veranderd. Maar ik stond zelf vroeger ook in de rij voor een handtekening of foto, hoor, dus het is heus niet dat ik daar een hekel aan heb.” In Italië kreeg Schouten bijnamen als ‘de wasmachine’ en de professor’, vanwege zijn leidende rol op het middenveld en het werk dat hij verzette.

Schouten is verder op en top prof, hij heeft zijn eigen prestaties op het veld op elk moment van de dag in gedachten. “Ik zal niet snel een patatje in mijn mond stoppen. Dat kan heus geen kwaad, maar ik bedenk van tevoren altijd: als ik de keuze maak om wel een patatje te eten, hoe voel ik me er dan mentaal bij? Ik eet liever dat wat goed voor me is, zodat ik tijdens een wedstrijd weet dat ik er alles aan heb gedaan.”

