Rafael van der Vaart geniet: ‘Mooi toch? Naar hem luister je graag, hij geeft leuke interviews’

Rafael van der Vaart geniet van de interviews van , zo vertelt hij in de nabeschouwing van de NOS op de wedstrijd tussen Duitsland en Nederland (2-1). De PSV-middenvelder verscheen na afloop voor de camera’s en maakte een goede indruk op de oud-international.

Veerman tekende in de vierde minuut van de wedstrijd voor de openingstreffer en tevens zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje. “Op dat moment zit je in een soort bubbel als je je eerste goal voor Nederland maakt. Normaal juich ik altijd heel intens als ik scoor, maar dat was volgens mij nu een beetje rustig. Ik denk dat ik gewoon heel blij van binnen was”, sprak de middenvelder tegenover de NOS.

“Mooi toch?”, reageert Van der Vaart na het zien van het interview. “Het is een mooie kerel natuurlijk. Naar hem luister je wel graag in een interview. Buiten dat je hem graag ziet spelen, is hij ook leuk voor de camera”, stelt de analist.

Veerman acht de kans op een basisplaats op het EK echter klein, als Frenkie de Jong terugkeer in het elftal. “Hij zegt zelf dat de beste speler van het Nederlands elftal op zijn positie staat. Ik denk dat hij het heel realistisch inziet”, zegt Pierre van Hooijdonk, die weliswaar betere optredens van Veerman heeft gezien. “Hij heeft altijd wel een paar aardige balletjes, maar hij had ook best wel wat balverlies, voor zijn doen”, aldus Pi Air.

