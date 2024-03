Van der Vaart wekt verbazing bij Stekelenburg: ‘Dat kun je toch niet zeggen?’

Waar Ajax na de heenwedstrijd tegen Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League veel complimenten kreeg voor het vertoonde spel, daar is Rafael van der Vaart helemaal niet onder de indruk van wat de formatie van coach John van ’t Schip liet zien. Van der Vaart vindt Aston Villa helemaal niet zo’n goede ploeg. De voormalig Oranje-international wijst op de nederlaag tegen Tottenham Hotspur, wat bij Jeroen Stekelenburg tot verbazing leidt.

Ajax-supporters vreesden al het ergste voorafgaand aan de loting voor de achtste finales van de Conference League. De Amsterdammers hadden zich op wonderbaarlijke wijze ten koste van FK Bodø/Glimt verzekerd van een plekje bij de laatste zestien en konden het in de volgende ronde opnemen tegen Aston Villa. Het elftal van trainer Unai Emery was in elk geval op papier de zwaarste tegenstander die Ajax kon treffen en kwam ook als opponent uit de koker. Velen hielden rekening met een zwaar tweeluik voor de Amsterdammers, maar in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA waren zij misschien wel de betere partij.

Van der Vaart is echter niet onder de indruk van het optreden van zijn oude club. “Jij begint over donderdag, maar… Kijk, ik ben fan van Ajax. Volgens mij weet iedereen dat wel. Maar, Ajax - Aston Villa. Ajax heeft één keer op doel geschoten. En we zijn allemaal blij”, zo klonk het zondag in Studio Voetbal. Pierre van Hooijdonk verbaasde zich over het feit dat Van der Vaart zich zo negatief uitlaat over het optreden van Ajax. “Het was aanstekelijk om Ajax in die wedstrijd te zien spelen. Het hele stadion stond er vol achter en ik vond ook dat ze het qua drukzetten goed deden tegen de nummer vier van de Premier League”, waar volgens Van Hooijdonk menigeen dacht dat het ook een ‘slachtpartij’ had kunnen worden tegen het ‘Ajax van 2024’.

“Maar helemaal niets was waar van dat. Kun je dan niet genieten van die wedstrijd?”, stelde Van Hooijdonk zijn tafelgenoot de vraag. “Ik vind dat de Ajax-fans zich echt waanzinnig gedragen”, bleef Van der Vaart bij zijn standpunt. “Ik word niet vrolijk van één keer op doel schieten tegen Aston Villa. Aston Villa - Tottenham: 0-4. Heeft Ajax het dan goed gedaan?”, verwees de oud-speler van onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur naar de harde nederlaag voor Aston Villa in de strijd om een startbewijs voor de Champions League.

Stekelenburg hoorde het met verbazing aan. “Dat is toch een incident. Aston Villa staat toch boven Tottenham? Je kunt toch niet na één wedstrijd zeggen dat ze dan veel minder zijn. Je kunt toch niet zeggen dat Tottenham véél beter is dan Aston Villa omdat ze vandaag (zondag, red.) met 4-0 winnen”, aldus de verslaggever. “Ik zeg ook niet dat dat zo is, maar Aston Villa, Leicester City… Je hebt altijd een keer een ploeg die het opeens heel goed doet”, stelde Van der Vaart. Leicester City presteerde in 2016 het schier onmogelijke door kampioen te worden van Engeland. Zeven jaar later degradeerde de club naar het tweede niveau.

Aston Villa had tot zondag vijf punten meer dan Tottenham Hotspur. De formatie van Emery bezet ondanks de 0-4 nederlaag nog altijd de vierde plaats in de Premier League, al is de voorsprong op Tottenham Hotspur geslonken tot twee punten en hebben de Noord-Londenaren nog een wedstrijd tegoed.