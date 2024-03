Ramaj trekt lange neus: 'Steijn is weg en ik ben er nog, dus alles is goed'

vindt dat hij onheus is behandeld door voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn. De keeper kreeg onder Steijn geen kans om zich te bewijzen, ook niet toen concurrent Gerónimo Rulli vroeg in het seizoen geblesseerd raakte. Na het vertrek van groeide Ramaj wél uit tot eerste keeper en wordt hij gezien als een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax.

Ramaj kwam afgelopen zomer voor vijf miljoen euro over van Eintracht Frankfurt, meldde het Algemeen Dagblad. Door 'onwaarschijnlijke bonussen' kan het bedrag met nog eens vier miljoen euro oplopen. “Sven Mislintat zag iets in mij wat anderen niet zagen, want van nummer twee bij Frankfurt naar Ajax is een heel grote stap. Maar hij zag de potentie in mij”, vertelt Ramaj in een interview met Voetbal International.

“Aan het begin was iedereen aan het praten: ‘Wat doet hij, waarom geeft hij zoveel geld uit aan hem?’ Iedereen weet wat er aan het begin gebeurd is, ik bleek ineens niet de tweede keeper te zijn, toen Gerónimo Rulli uitviel”, zegt Ramaj, die destijds op de bank bleef ten faveure van Jay Gorter. “Het was een moeilijke periode voor mij en natuurlijk ook voor de club. Maar ik ben hard blijven werken, zoals altijd. En toen de kans kwam, heb ik hem gegrepen, ik denk op de juiste manier. Nu ben ik blij dat ik me niet heb laten kennen.”

Ramaj geeft aan dat Steijn ‘iedere dag’ op de training heeft kunnen zien wat de keeper nu laat zien in de wedstrijden. “En toch zei hij dat ik er niet klaar voor was. Ik denk dat ik deze behandeling niet verdiende van hem”, blikt de Duitser terug. “Maar ja, je ziet het: hij is weg en ik ben er nog, dus alles is goed. Het was een moeilijke periode, maar soms is het leven zo. Het maakt je sterker, denk ik.”