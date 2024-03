René van der Gijp ergert zich regelmatig aan gasten bij Vandaag Inside

René van der Gijp heeft lang niet altijd interesse in de tafel- en bargasten van Vandaag Inside. In de podcast KieftJansenEgmondGijp geeft Van der Gijp toe dat hij zich soms zit te verbijten omdat hij zich stoort aan gasten die ‘uit hun nek lullen’.

Van der Gijp is zelf niet veel aan het woord in Vandaag Inside – volgens een analyse van De Communicado’s van een recente uitzending slechts tien procent van de tijd – en dat komt mede omdat hij gasten naar eigen zeggen ‘alle ruimte’ geeft. “Weet je wat het is? Wij hebben nu een dagelijks programma. Daar kijken heel veel mensen naar. Dan krijg je mensen aan de bar, maar ook mensen tussen ons in aan tafel. Steeds meer mensen willen hun verhaal kwijt en leven in de veronderstelling dat hun verhaal ertoe doet.”

“Ik zit weleens naar die mensen te luisteren en denk dan: zouden ze niet in de gaten hebben dat ze gewoon uit hun nek lullen? Maar ik geef ze alle ruimte”, zegt Van der Gijp. Een uitzondering daarop was de houding die de analist aannam toen klimaatactivisten Hannah Prins en Sieger Sloot eind vorige maand te gast waren. Toen zei hij dat hij het tweetal liever de studio zag verlaten. “Af en toe zeg ik er wat van, maar heel vaak denk ik: ik zeg er niks van.”

“Er zijn zoveel mensen die in de loop van de tijd zo erg in zichzelf zijn gaan geloven”, aldus Van der Gijp. Wim Kieft antwoordt: “Het is uiteindelijk allemaal gelul. Stappen ze nou ook weleens lachend de kleedkamer binnen om te zeggen: het ging eigenlijk allemaal nergens over vanavond?” Van der Gijp reageert lachend: “Nee Wimpie, die doen hun jas aan en denken: ik heb vanavond het verschil gemaakt.”