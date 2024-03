Van Wolfswinkel tegen Hans Kraay junior: ‘Of ik hem ken? Ik kijk ook weleens televisie’

was zaterdagavond met een doelpunt belangrijk voor FC Twente in het uitduel met Vitesse (1-2). De 35-jarige spits wordt na afloop door Hans Kraay junior geconfronteerd met de vergelijking die zijn trainer Joseph Oosting eerder trok tussen Van Wolfswinkel en oud-aanvaller Teddy Sheringham.

Sheringham speelde het grootste gedeelte van zijn carrière voor Millwall, maar maakte op latere leeftijd ook nog furore bij Tottenham Hotspur, Manchester United en West Ham United. Voor de wedstrijd van vanavond zei Oosting tegen Kraay junior dat Van Wolfswinkel hem doet denken aan de Engelse oud-spits. “Ken je die?”, vraagt Kraay junior na afloop aan Van Wolfswinkel, refererend aan Sheringham.

“Ja, ja. Ik kijk ook weleens televisie”, repliceert Van Wolfswinkel. “Ja, wat moet ik ervan zeggen? Hij doelt natuurlijk op mijn leeftijd en ervaring.” Kraay junior merkt op dat Van Wolfswinkel met de jaren beter wordt, net als ‘goede wijn’. De spits blijft kritisch op zichzelf: “Als ik vandaag helemaal top was, dan had ik drie doelpunten gemaakt. Nu is het er één en maak je het jezelf nog een beetje lastig. Daar baal je dan wel een beetje van. Maar de drie punten geven een heerlijk gevoel.”

Over de wedstrijd vertelt Van Wolfswinkel dat FC Twente op zijn hoede was voor de kwaliteiten van Vitesse, ondanks dat de Arnhemmers zeer teleurstellend zeventiende staat in de Eredivisie. “We gaan zo’n wedstrijd in met het idee dat Vitesse als team nog niet is wat het kan zijn, maar ze hebben individueel zoveel klasse. Dan moet je als team gewoon gas geven om zo’n wedstrijd te winnen. Dat hebben we gedaan, met knokken en strijd. Misschien ook met wat geluk, maar uiteindelijk hebben we wel verdiend gewonnen.”