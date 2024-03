Geen Oranje voor Zirkzee: Koeman hoopt op goed nieuws uit Amsterdam

Ronald Koeman kan in de komende interlandperiode geen beroep doen op . De bondscoach van het Nederlands elftal had de aanvaller opgenomen in zijn voorselectie voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland, maar een hamstringblessure gooit roet in het eten. Een streep door de rekening van zowel Koeman als Zirkzee. Welke opties blijven voorin over voor de keuzeheer?

Een uitverkiezing voor het Nederlands elftal was voor Zirkzee de ultieme beloning geweest voor zijn uitstekende prestaties dit seizoen bij Bologna. De centrumspits streek in de zomer van 2022 neer bij Bologna, maar wist er in het afgelopen seizoen nog niet zijn draai te vinden. Daar kwam in de huidige voetbaljaargang al vroeg verandering in. Zirkzee ontpopte zich in de eerste seizoenshelft tot een van de absolute revelaties op de Italiaanse velden. Een oproep voor Oranje bleef echter uit. Tót een kleine twee weken geleden. Koeman nam Zirkzee op in de voorselectie voor de komende oefeninterlands en de doelpuntenmaker had een goede kans om er definitief bij te zitten, maar helaas.

Hamstringklachten opgelopen in de topper tegen koploper Internazionale zetten een streep door een debuut voor Oranje tegen Schotland of Duitsland. “Zirkzee ligt er een maand uit. Lijkt me een gigantische klap voor zijn EK-kansen. Komende interlandperiode was het moment geweest om Koeman te overtuigen”, schrijft Willem Haak, volger en kenner van het Italiaanse voetbal, op X. Haak schrijft wat mogelijk velen denken. Zirkzee had zichzelf op het trainingsveld in Zeist een enorme dienst kunnen bewijzen, maar zal nu - eenmaal hersteld - de pannen van het dak moeten spelen bij Bologna om nog enigszins in aanmerking te komen voor deelname aan het EK in Duitsland. Vlak voor de start van dat toernooi oefent Oranje nog tegen Canada en IJsland, maar dan zal Koeman zijn keuzes al hebben gemaakt.

Wie blijven er, na het uitvallen van Zirkzee, over voor Koeman als opties voorin? Waar de keuzeheer in de achterhoede de keuze heeft uit de ene na de andere verdediger die furore maakt bij een Europese topclub, is de spoeling in de voorhoede een stuk dunner. Naast Zirkzee had Koeman in zijn voorselectie plek voor: Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (TSG Hoffenheim). Bij Brobbey is het overigens nog maar de vraag of hij na komend weekeinde fit genoeg is om zich te melden in Zeist. De Amsterdammer begon zondag tegen Fortuna Sittard al uit voorzorg op de bank bij Ajax, dat deze week nog twee keer aan de bak moet (tegen Aston Villa én Sparta).

Koeman zal dus duimen dat Brobbey ongeschonden uit de komende twee duels komt. De bondscoach kan al geen beroep doen op Steven Bergwijn en Noa Lang. De aanvallers van Ajax en PSV staan voorlopig nog wel aan de kant. De naam van Luuk de Jong zal de komende tijd nog wel regelmatig vallen, maar Koeman liet nog niet zo lang geleden al weten dat de PSV-aanvoerder definitief geen optie meer is. Tegen Gibraltar debuteerde Thijs Dallinga nog in Oranje, maar hij behoort nu niet eens tot de voorselectie. De spitsen die zijn opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje komen normaal gesproken nog niet in aanmerking voor het ‘grote’ Oranje. Lequincio Zeefuik (AZ), Noah Ohio (Hull City) en Emmanuel Emegha (RC Strasbourg) zullen zich eerst in het elftal van coach Michael Reiziger moeten bewijzen.