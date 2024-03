Schotse media zien 'extreem bizarre afstraffing’ in Amsterdam: 'Lesje in efficiëntie'

Het Nederlands elftal won vrijdagavond met 4-0 het oefenduel met Schotland, maar dat had ook een heel andere uitslag kunnen zijn. De Schotse pers denkt dan ook niet dat de uitploeg zo ver verwijderd is van het niveau van Oranje.

Het Nederlands elftal scoorde drie van de vier goals in de laatste twintig minuten en de Schotten kregen bovendien flinke kansen om tegen te scoren. Volgens de Daily Record ‘beproefde Oranje haar geluk’ en was Schotland slachtoffer van een ‘zeer bizarre afstraffing’.

Artikel gaat verder onder video

Daily Record-journalist Robbie Copeland noteert dat het Nederlands elftal vrij veel kansen weggaf en het mindere team was in bijvoorbeeld het eerste halfuur. Later in de wedstrijd kwam Oranje goed weg, toen doelman Mark Flekken een aantal keer moest ingrijpen en Hearts-topscorer Lawrence Shankland een grote kans op de lat schoot. Het Nederlands elftal ondernam uiteindelijk evenveel pogingen om te scoren als de uitploeg. Copeland stipt ook aan dat de Schotten sterk onder de druk van Oranje uit voetbalden; de journalist is dan ook trots hoe zijn nationale team zich presenteerde tegen ‘één van de beste teams ter wereld’. Hij voegt eraan toe dat Oranje de Schotten een lesje in efficiëntie gaf.

In een andere krant, The Herald, wordt geschreven dat Schotland teleurgesteld mag zijn, maar niet moedeloos hoeft te worden van de op papier forse nederlaag in Amsterdam. Bij The Scottish Sun gaat het vooral over de prestatie van doelman Angus Gunn. Steve Clarke, de Schotse bondscoach, had voor deze oefeninterlandperiode maar liefst vier keepers opgeroepen. Volgens de krant had Gunn zich beter kunnen presenteren; vooral het afstandsschot van Tijjani Reijnders (1-0) leek houdbaar.